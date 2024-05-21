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日本21歲女飼育員遭馬來貘「咬重傷」！　多處骨折搶救中

▲▼日本21歲女飼育員遭馬來貘「咬重傷」！。（圖／群馬サファリパーク）

▲日本群馬野生動物園的女飼育員遭園內的母馬來貘若葉咬傷。（圖／群馬サファリパーク）

記者王佩翊／編譯

日本群馬縣富岡市的「群馬野生動物園」（群馬サファリパーク）20日發生一起飼育員遭400公斤重馬來貘攻擊的事件。被咬的飼育員骨折，目前仍在醫院治療中，雖然有意識，但是傷勢嚴重。

根據《每日新聞》、《讀賣新聞》報導，受傷的21歲女飼育員20日中午12時40分左右，在戶外的飼育區替馬來貘刷背，怎知過程中卻突然遭到馬來貘咬住右手腕，當時她嚇得試圖脫逃，沒想到又被馬來貘咬住右手臂。

▲▼日本21歲女飼育員遭馬來貘「咬重傷」！。（圖／群馬サファリパーク）

▲▼日本21歲女飼育員遭馬來貘「咬重傷」！。（圖／群馬サファリパーク）

▲▼日本21歲女飼育員遭馬來貘「咬重傷」！。（圖／群馬サファリパーク）

女飼育員多處骨折重傷，雖然送醫搶救時仍有意識，但是傷勢嚴重。警方與群馬野生動物園仍在調查事發原因。事發前女飼育員剛餵食完，隨後便替12歲的母馬來貘「若葉」（ワカバ）刷背，然而疑似是因為若葉的小孩「真菰」（まこも）將下巴放在媽媽的屁股上，一時不悅的若葉便開始攻擊飼育員。

咬傷飼育員的母馬來貘若葉重達400公斤、長2公尺。而園方表示，若葉4月才剛生下小馬來貘真菰。

群馬野生動物園2022年10月也曾發生動物攻擊人類事件，當時園內飼養的水豚咬傷了2名來訪的兒童。

群馬野生動物園強調，未來將防止類似事件再度發生，並要求遊客不要靠近柵欄，同時改為2名飼育員的體制進行照顧，並祈禱受傷的飼育員能早日康復。

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