首爾大學爆N號房事件！變態男「合成學妹裸照」　供群組會員手淫

▲朴男針對首爾大學的女性進行性剝削影像製作，遭到警方逮捕。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

首爾大學為南韓國內最高學府，然而日前卻有2名畢業生將犯罪的觸角伸至校內，不僅拿校內女學生等61名女性的照片合成裸照、製作出性剝削影像，更將這些影像散播至社群平台聊天室供其他男性網友自慰，目前已經遭到警方逮捕，移送給檢方調查，堪稱是首爾大學版的N號房事件。

根據《韓聯社》，南韓首爾警察廳網路搜查隊昨（20）日指出，今年4月11日、5月16日，已經依照涉嫌違反性暴力處罰法編輯散播虛偽性影像，逮捕從首爾大學畢業的40歲朴姓男子和31歲姜姓男子，兩人利用社群平台Telegram聊天室分享、散播性剝削影像，而另外3名涉嫌參與其中的3名男子也被移送檢方。

警方透露，朴男從去年7月至今年4月被逮捕為止，竟然將同校學雪和學妹等48名女性的畢業照片和平常分享散社群平台的生活照，與其他裸體照片合成為具有淫穢用途的性剝削影像，之後透過通訊軟體聊天室進行散播，其中受害者竟然還包括未成年少女。

朴男從姜男獲取部分合成淫亂影像和受害女性的個人資訊後，不僅散播至Telegram的聊天室，更透過向受害女性發送訊息等方式騷擾對方。朴男、姜男兩人雖然宣稱從未見過彼此，但在警方調查後，卻追查出兩人其實皆畢業自首爾大學，目前兩人未婚、且為待業狀態。

朴男、姜男兩人共同犯案，不僅以「共同體」互相稱呼，更稱呼對方為「照片合成專家」，形成堅定的共犯結構。

警方調查指出，朴男總共製作100餘件性剝削影像、並將1700多件性剝削影像散播至其開設的20多個聊天室群組，透過特殊管道選拔其他擁有變態性傾向的男子，向其發送聊天室的網址，並在聊天室裡散播製作或持有的性剝削影像，供這些男性成員一邊觀賞、一邊拍攝自慰影像為樂。

原本首爾西大門、江南、冠岳警察署和世宗警察署曾經接獲受害女性個別報案，這些女性大多被朴男以直接或間接方式騷擾，然而首爾市和世宗市的警方在展開初步搜查後並無法掌握朴男身分，因此終結偵查，直到去年12月警察廳國家搜查本部下令重啟調查，並委由首爾警察廳網路搜查隊，案情才終於有轉機，陸續逮捕朴男等人、移送檢方。