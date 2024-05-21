交易額逾32億！23歲台男「創暗網販毒」紐約落網　至少判無期徒刑

▲23歲台男林睿庠因在暗網經營「匿名市場」（Incognito Market）毒品交易平台，而在美國被捕。（圖／翻攝自美國司法部）

記者葉睿涵／編譯

美國司法部20日發布聲明指出，23歲台男林睿庠因涉嫌在暗網經營一個名為「匿名市場」（Incognito Market）的毒品交易平台，允許來自全球的用戶匿名買賣毒品，而在5月18日於紐約甘迺迪機場被捕。目前，曼哈頓聯邦法院已開始審理這宗全球交易總額超過1億美元（約新台幣32億元）的非法毒品交易案，而林睿庠的罪名一旦成立，將面臨至少無期徒刑的刑罰。

▲有消息指出，林睿庠是112年的資訊專長國合會外交替代役。（圖／翻攝自X）

根據聲明，「匿名市場」早在2020年10月便已開始運作，直至今年3月被關閉為止。相關平台允許用戶匿名購買和銷售古柯鹼、安非他命（甲基苯丙胺）等非法毒品，在短短4年間就進行了高達1億美元的毒品交易，獲得數百萬美元的利潤。期間，林睿庠（Rui-Siang Lin）化名為「法老」（Pharoah）或「法魯」（faro）對平台進行管理，全權負責並控制所有運營工作。

「匿名市場」具有許多電商網站正常擁有的功能，用戶登入後可以在數千個清單中尋找所需「商品」，其中包括非法麻醉藥品和貼錯標籤被處理掉的處方藥，而這些「商品」都由不同供應商所出售。賣家在註冊後需支付入場費，並將毒品售價的5%繳交給平台，以作為「員工」薪資和伺服器費用。

▲「匿名市場」裡有數千個「商品」，其中不乏非法麻醉藥品和處方藥。（圖／翻攝自美國司法部）

「匿名市場」聲稱，平台上所銷售的處方藥都是真品，但臥底執法人員去年11月收到的一批「羥考酮」藥物，實際上卻是芬太尼（吩坦尼）。「匿名市場」還利用加密貨幣建立了自己的交易系統，買家將虛擬貨幣存入帳戶購買毒品後，貨幣便會轉移到賣家帳戶，並由平台扣除5%的費用。在這個過程中，買賣雙方都是匿名的。

有鑑於此案對社會的影響重大，卻牽涉範圍極其廣泛，聯邦調查局（FBI）、國土安全部（DHS）、美國緝毒局（DEA）、紐約警察局等多個執法機構聯合調查了此案，並在逮捕林睿庠後，以持續性犯罪組織、共謀販毒、洗錢、販售偽造和貼錯標籤的毒品等罪對其提出告訴。他的罪名一旦成立，最低刑罰為無期徒刑。