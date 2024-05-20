富士山限制登山人數！山梨縣今起開放線上預約　每人酌收414新台幣

▲今年夏季起，登富士山之前必須在政府官網登記付費。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

富士山為象徵日本民族性的聖山，如今在疫情結束後更吸引全球觀光客蜂擁而至，為了解決太多人登山導致環境被破壞的亂象，日本即將從今年夏季起嚴格限制富士山登山人數，民眾不僅得事先透過官網登記，更得被酌收2000日圓的通行費，從今（20）日起開放民眾登記。

根據《日本放送協會》，為了能夠有效控管富士山登山人數，並考量到環境保育和登山安全等問題，山梨縣從今年7月1日正式引進「登山事前預約制」，一天內只開放4000人登上富士山、每人必須支付2000日圓（約新台幣414元）的通行費。

同時，為了避免事前登記入山導致民眾感到混亂，山梨縣和靜岡縣聯合推出新系統，透過成立官方網站「富士登山官方網站」，提供民眾在這裡登記登山日期、是否入住登山小屋、是否為一日往返、通行費支付方法、領取登山當日QR-Code等，從20日上午10時起接受民眾登記預約。

民眾開始踴躍登入網站進行登記，還有其他人撥打電話詢問縣府公務員。

假設民眾有登山計畫，必須在至少一天以前進行登記。縣府考量到部分民眾習慣在登山預定日當天登記，因此開放官網一天內最多能接受3000人登記，其餘1000人的登山名額則留給當日預約者。

另外，富士山位於靜岡縣的登山口過去經常出現「彈丸登山」（夜攻登頂，看完日出後直接下山，不在山屋過夜）、垃圾隨意棄置等問題，也因此靜岡縣提供民眾「任意」選擇支付協力金1000日圓。