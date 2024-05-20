10組「人氣組合」4字密碼最容易被盜　資安專家分析設密碼禁忌

▲若設定排列組合過於簡單的密碼，恐容易遭駭客入侵。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球駭客與詐騙集團橫行無阻，關於資安的問題不容忽視，包括電子郵件帳戶、信用卡與金融卡提款、串流影視平台等都需要設定密碼，假設密碼數字組合設定得太過簡單，就可能會被識破。日媒引述資安專家的統計，分析出最多人使用的4個數字密碼，以及最少人使用的組合。

根據日媒《GetNaviWeb》，銀行金融卡提款時或是信用卡的密碼設定上，有可使用數字0000至9999之間的組合，從過去所流出的340萬件密碼設定進行分析，可以發現最受歡迎的10組密碼設定分別為1234、1111、0000、1212、7777、1004、2000、4444、2222、6969。

其中，四字密碼1234的使用頻率最高，竟然高達11%，至於1111則是佔6%，而6969則是某種色情行為的暗示，可見進入排行榜內的10種數字密碼組合，很常會是重複的數字，這可以讓使用者更容易記住自己設定的密碼。

專家也發現，在四字密碼的組合當中，前兩碼出現「19」的使用頻率最高，可想而知一定是使用者的出生西元年份；而前兩碼也很常出現12以下的數字、後兩碼出現31以下的數字，則是可以推測為使用者的出生月份和日期。

專家統計出，以下10種最少人設定的四字密碼組合，分別為8557、8438、9539、7063、6827、0859、6793、0738、6835、8093。

專家表示，駭客一旦有不軌的意圖，通常只有5次的機會可以嘗試輸入密碼，其中約有20%的機率能夠成功破解密碼。

專家指出，雖然使用者設定密碼時偏向使用好記、不易忘的數字組合，例如自己的生日或結婚紀念日等特殊日期，但因為全世界的人也偏向如此，才會導致密碼容易被駭客破解。

專家給出建議，使用者在設定密碼時，應該以「隨機亂數」為基礎，並使用特殊的方式管理自己設定的密碼，才不會容易遭駭客入侵。