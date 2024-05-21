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Garmin 35週年領跑大使陳庭妮和GRC團隊　與大家相約Garmin Run亞洲系列賽臺北站

▲2024 Garmin Run亞洲系列賽臺北站，5/21起開始報名，今年和品牌一同迎來35歲的陳庭妮開心慶生，也邀請大家和自己一起來參加比賽，From Zero To Hero跑出傳奇，持續beat yesterday。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

喜迎35週年到來，Garmin攜手品牌大使陳庭妮一同切下蛋糕，和品牌一樣今年迎來35歲的陳庭妮，也提到年紀不過是數字，保持運動習慣就能讓自己隨時Keep在最佳狀態。為了首次的Garmin Run挑戰，並擔任領跑大使的陳庭妮，不只加強體能訓練，更嘗試了許多像是舉重、戶外自行車課程等新挑戰，來強化自己的肌力訓練。

▲▼Garmin 35週年領跑大使陳庭妮和GRC團隊　與大家相約Garmin Run亞洲系列賽臺北站

▲Garmin攜手品牌大使陳庭妮喜迎35歲到來。（圖／品牌提供）

2024 Garmin Run亞洲系列賽臺北站，5/21起開始報名，9/15正式開跑，對於想要一起挑戰的跑者，GRC臺灣總教練黃毓軒建議日常可以搭配Forerunner跑錶並搭配基礎練跑菜單來訓練。黃毓軒說，「如果是5K跟10K，我建議可以從比賽距離的1/3到1/2開始練習，從里程或者是分鐘數都可以。從慢速的心跳比較低，負荷也比較低，這樣每一週可以漸增10%到15%的訓練量，每3到4週安排一次的恢復週，下降30%的訓練量讓身體恢復。所以一個月就是一個小週期，可以執行2到3個月，這樣對於準備的賽事基本上就沒有問題了。」

▲▼Garmin 35週年領跑大使陳庭妮和GRC團隊　與大家相約Garmin Run亞洲系列賽臺北站

▲為首次的Garmin Run挑戰，擔任領跑大使的陳庭妮，嘗試了許多像是舉重、戶外自行車課程等新挑戰。（圖／品牌提供）

GRC臺灣總教練黃毓軒也提到，今年GRC跑班不同於以往的特色與亮點，「今年GRC從北到南總共開設8個班級，夏季先修跑班，我們會按照跑者的能力來做程度的分班。參加Garmin Run這一次會針對亞洲的9個區域賽道，做一個主題性的課程，讓跑者有耳目一新的跑步感受；除了參加Garmin Run臺北站的跑者之外，也建議大家可以報名Garmin Run其它區域的亞洲系列賽，如果參加臺北的賽道也有機會獲得其它賽道的參賽機會，鼓勵跑者們千萬不要錯過！」

▲▼Garmin 35週年陳庭妮與GRC團隊 邀大家參加Garmin Run亞洲系列賽臺北站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼Garmin 35週年陳庭妮與GRC團隊 邀大家參加Garmin Run亞洲系列賽臺北站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲搭配Forerunner跑錶來訓練，有效掌握訓練成效及身體狀況。（圖／記者吳杰澄攝）

熱愛跑步的GRC Pacer Kiki也會參加今年2024 Garmin Run亞洲系列賽臺北站，不藏私和大家分享自己練跑經歷以及訓練小撇步。Kiki說，「跑步時臀肌是很重要的肌群，大部分的人大腿內側的內收肌群都是比較弱的，所以我覺得在跑步之前，可以先好好訓練臀跟大腿內側。臀的部份，我們可以做一些硬舉或是單腳硬舉，針對單邊的臀部來做訓練；內收肌的話，可以做一些側跨的弓箭步；另外就是在心態上的準備，不管是你還是我，我們跑步的最一開始都是零，就跟Garmin Run的Slogan一樣『From Zero To Hero』，我們每一個人都是從零開始，在Garmin Run的過程中，我們可以一邊跑一邊達成最好的自己。」

▲▼Garmin 35週年陳庭妮與GRC團隊 邀大家參加Garmin Run亞洲系列賽臺北站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲GRC臺灣總教練黃毓軒建議跑者們，如果是參賽5K或10K，可從比賽距離的1/3到1/2開始練習，無論由里程或者是分鐘數來調整都可以。（圖／記者吳杰澄攝）

2024 Garmin Run亞洲系列賽期盼和大家一起感受跑步的魅力，品牌大使陳庭妮也邀請大家一起From Zero To Hero跑出傳奇，持續beat yesterday，9/15在場上一起接受挑戰，贏過昨天的自己！

2024 Garmin Run亞洲系列賽臺北站報名：https://gar.mn/j6zMJEO32

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