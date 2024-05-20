被問520晚上怎麼過？盧秀燕一愣...吐9字洩心情

▲盧秀燕公務繁忙，上次與先生結婚周年紀念適逢巨蛋動土，沒時間慶祝；今天520，她坦言壓根忘記了。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今天上午向台中市議會告假，北上總統府參加新任總統賴清德、副總統蕭美琴就職典禮。盧秀燕表示，今天典禮十分順利，上午室內大禮堂典禮以及室外典禮她都全程參加。另外被問到今天5月20日(520有我愛你之意)晚上如何慶祝，盧秀燕愣了一下，坦言沒想到，「希望我先生也沒想到！」

上一次台中巨蛋動土，適逢盧秀燕與先生31周年結婚紀念日，但因公務繁忙，2人無法一起慶祝。今天520，盧秀燕被問到，晚上如何與先生有無特別安排？盧秀燕一時間反應不過來，後來才恍然大悟，還感謝記者提醒才想起(這特別日子)，更脫口「希望我先生沒想到，這樣我們就可以把今天混過去了」。

盧秀燕表示，接下來幾周是台中市議會總質詢時間，今天北上時，她也向新任行政院長卓榮泰請假，會有一段時間無法參加行政院會，但「來日方長」。

盧秀燕指出，感謝市議員准假讓她北上參加新任總統就職典禮，今天上午兩場活動她全程參與，且過程相當順利，除了與外賓交流之外，也遇到許多舊識，但晚間因為排了行程，故不會參加就職晚宴。

此外，今天總質詢時，盧秀燕也被問到對新任總統賴清德的評價，她表示，賴總統今天剛就任，希望大家多給一些祝福，也給中央新任團隊多一些時間及空間。