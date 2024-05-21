仲夏綠寶石來了！當季綠竹筍「白、彎、矮、肥」最好吃

▲「白、彎、矮、肥」是綠竹筍的品質要件。

記者胡至欣／整理報導

吃在地、食當季，有仲夏「綠寶石」之稱的綠竹筍新鮮上市！產期從5月開始持續至9月，以6月端午節前後為盛產期，正是最佳賞味期，選購時牢記「白、彎、矮、肥」4字口訣，就能買到品質一級棒的綠竹筍。

目前全國綠竹筍栽培面積約7,000公頃，農糧署北區分署轄內種植面積約占7成，其中以新北市的種植面積最大，其次為桃園市、台北市、基隆市及竹苗地區。由於綠竹屬淺根性作物，不耐乾旱及強風，適合栽植於土層深厚、排水良好之砂質壤土，再加上專業技術，產出之綠竹筍品質細緻、口感鮮甜。

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綠竹筍高纖、低熱量、低膽固醇，不論是蒸、炒、滷、烤、煮或涼拌，都能呈現清脆鮮甜的口感，是夏日清涼消暑不可或缺的健康食品。綠竹筍的品質好壞，可以從外觀色澤略窺一二，挑選時有「白、彎、矮、肥」4大原則：底部肥大色白、外形略彎如牛角、筍殼光滑帶金黃色且尾端不出青，就是最好吃的「美」筍。

農糧署北區分署提醒，綠竹筍是幼嫩的生長組織，採收後生理作用仍很旺盛，品質劣變速度很快，尤其高溫下，綠竹筍呼吸速率快，會大量消耗貯藏的糖分及養分，影響口感甜度，同時粗纖維迅速增加，切面也褐化變色，因此農民採收後會立即放入冰水中，或採用帶土的乾式冷藏保持鮮度，並以最快速度上市，民眾買回家後要馬上料理趁鮮享用。