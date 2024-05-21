4星座「控制慾最強」！網交往後超抖：有種窒息感

▲在感情中遇到控制慾強的另一半，壓力極大。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

當一段感情的發展逐漸脫離軌道時，有些人特別容易感到焦慮不安，甚至忍不住挑起刺，出現強迫另一半的行為，這樣有如控制狂的行徑，讓他們顯得有些獨裁、難相處。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「控制狂星座」話題的網路聲量表現，盤點網友熱議控制慾最強的4大星座排行。

觀察討論結果後發現，常被人稱「最神秘星座」的「天蠍座」，在這波控制慾最強的名單中呼聲最高，不少人直呼「未看先猜天蠍」、「天蠍座一定有」，而深受其害的網友也紛紛哀嚎，「不順他的意就像卡到陰一樣！」認為強勢的天蠍座真的很難搞。

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對此有網友解釋，天蠍座尤其在感情上比較極端，而且「極度愛吃醋，想要無時無刻把你綁在身邊」，令人有種窒息感；不過也有人認為，天蠍座的控制慾代表著他對一個人的重視，若在他們心中沒有一定的地位「才懶得控制你勒」，引起天蠍座的網友無奈認同，「對我們來說是關心沒錯，但時間久了別人都會覺得是控制…。」

▲控制狂情人總希望能掌控另一半的一舉一動。（示意圖／pixabay）

「雙魚座」和「雙子座」也被不少網友點名，有苦主分享自己與雙魚座交往的經驗，直呼，「真的是控制慾強！後面就分手了！太恐怖了！每天都很緊張」，指出不少雙魚座不只喜歡為自己規劃，也喜歡為他人規劃，難免讓人覺得很有壓力，較極端者甚至會以「情緒勒索」的方式，希望掌控對方的一舉一動。

還有網友補充，擁有優秀口才的雙子座，當發現無法達到自己預期的目標時，容易利用言語對他人施壓，影響對方的想法或行為，認為「雙子座也是控制狂」。

此外，追求完美的「處女座」對細節十分挑剔，加上不輕易妥協的個性，也常被認為是控制慾極強的星座之一。就有人笑稱自己是「太陽處女上升天蠍，控到你媽都怕」。

針對處女座的控制慾，其他人則分析，「他們喜歡以過來人的經驗對人說教，而且會以自身的嚴格標準來要求對方」，導致身邊的人總是遭到嫌棄，如此嚴厲的關心方式卻也讓網友憤怒直言，「真的是標準的控制狂，最喜歡說『我是為你好』，永遠不檢討自己」，更表達希望處女座的朋友多接納他人的意見，才能更圓滑地相處。