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大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德520未談「九二共識」　台企聯副會長：必須面對不能敷衍

記者蔡儀潔／北京報導

總統賴清德今（20）早發表520就職演說，兩岸論述引發外界關注。大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩對此表示，對賴清德來說，是否承認「九二共識」、主張「一中原則」，他必須面對，不能敷衍。

▲▼ 廈門台協,吳家瑩,國台辦經濟局局長張世宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲吳家瑩。（圖／記者蔡儀潔攝）

吳家瑩指出，在兩岸關係層面，觀察賴清德所釋放的訊息，可以說「毫無新意」；賴清德稱要「不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮」，延續民進黨2016年「執政」以來維持兩岸和平穩定現狀「承諾不變、善意不變」的政策主軸，但閉口不談「九二共識」，也未提及「兩岸人民關係條例」。

吳家瑩表示，此前，賴清德曾公開聲稱自己是務實的「台獨工作者」，從這次演說內容來看，似乎有意緩頰，但在民進黨「台獨」黨綱裹挾下，兩岸關係仍處於複雜敏感期；對賴清德來說，是否承認「九二共識」、主張「一中原則」，他必須面對，不能敷衍。

吳家瑩認為，近年兩岸關係持續冰封的原因是民進黨不承認「九二共識」，他作為在大陸發展20多年的台商，更真切地感悟到，「九二共識」是兩岸關係的定海神針，是兩岸良性互動、相向而行的「通關密語」。

吳家瑩指出，大陸方面已經釋放出極大的善意，希望民進黨當局能展開兩岸下一波善意的互動，並讓兩岸關係邁向正面發展。

「兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人」，吳家瑩稱，要和平、要發展，要交流、要合作，這是兩岸同胞的共同心聲，兩岸關係好，台灣才會好，台灣民眾、企業才能獲得更多利益福祉。

吳家瑩最後強調，和平發展符合兩岸人民的根本利益和共同願望，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求，他也將廣泛團結廣大台商和台胞，觀大勢、明大義，充分發揮兩岸間的橋梁紐帶作用，推動兩岸經貿交流與合作，推動兩岸融合發展。

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