520廣州首現「水上集體婚禮」！　逾萬人現場搶看





▲520廣州首現「水上婚禮」。（圖／翻攝自南方都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

5月20日因為諧音「我愛你」被視為一組浪漫數字，備受新人青睞，不少情侶會選擇在這一天登記。5月20日、5月21日兩日廣州各區婚姻登記處顯示預約已滿。18日，廣州黃埔區融德里社區舉辦了一場水上集體婚禮，超過1萬人在旁觀禮。

據《南方都市報》報導，5月18日，「宋韻融德里·重現粵繁花」廣州首次宋韻水上婚禮在歷史文化街區融德里浪漫開場。

在親友的見證下，10對新人遵照宋代婚制禮儀，舉行一場別開生面的水上集體婚禮，超萬人現場觀禮。

在纏綿的歌聲中，10對紅男綠女的新人魚貫登場。簡約典雅的宋代文化元素，復原出了宋制婚禮場景。新娘鳳冠霞帔，手執團扇入場，優雅而溫婉，盡顯東方美人之神韻；新郎十字披紅，著展翅襆頭，瀟灑而俊秀，張揚國風古韻之斯文。

其中一對新人熊灝、劉可欣大讚，「很驚喜，有很多出乎意料、令人心動的設計，比想像中的熱鬧很多。特別是湖上巡遊階段，意境和韻味都拉滿了！好看又漂亮。工作人員都很耐心熱情，在群眾這麼多的情況下，工作人員控場能力都很佳，給了我們超棒的享受體驗。我們一定會再推薦給沒結婚的朋友的！」

根據《中國統計年鑑2023》的數據，2022年大陸結婚總人數最多的是廣東省，達到了57.31萬對，也是唯一超過50萬對的省份。目前，廣東省在婚慶經濟上的佈局已現雛形，廣東多地出現以「旅遊+婚慶」基地、婚慶製造業產業園區、婚慶為主的現代服務業，已經逐步構建起一條完整的婚慶產業鏈。