阿富汗又一波暴雨襲擊「至少68死」！　數千棟房屋被毀

▲阿富汗中部17日遭暴雨侵襲，造成至少68人死亡。（圖／達志影像／美聯社，下同）



實習記者任庭儀／編譯

阿富汗北部上周連日大雨爆發山洪，整個村莊被沖毀，造成300多人死亡。如今新一輪暴雨在中部肆虐，數千棟房屋及數百公頃農田都遭到破壞，據初步統計，至少68人因此喪命，另有數十人失蹤，死亡人數可能持續攀升。

據《衛報》﹑《美聯社》報導，阿富汗近期降下異常強烈的季節性降雨，新一波暴雨自17日侵襲中部，其中受災最嚴重地區為古爾省（Ghor），造成50人死亡，數千棟房屋及數百公頃農田被洪水摧毀，經濟損失嚴重。此外，北部法利亞布省（Farayab）則有18人死亡﹑2人受傷，還有300頭牲畜喪生，官方初步估計死亡人數至少68人。

本月洪災發生後，救援人員持續進行搜救，尋找被洪水沖走的失蹤者。阿富汗國防部表示，空軍15日試圖打撈落入古爾省河流的受害者遺體，過程中直升機卻因技術問題墜毀，造成1人死亡﹑12人受傷。

世界糧食計畫署（WFP）指出，倖存者無家可歸，生計受到影響，然而道路被洪水沖毀，救援卡車無法順利進入災區，他們正採取一切可行方案將食物送到倖存者手中。

阿富汗自然災害頻繁，被聯合國認為是最容易受到氣候變遷影響的國家之一。上周大雨引發山洪，造成全國315人死亡﹑1600多人受傷，法拉省﹑赫拉特市（Herat）﹑扎布爾市（Zabul）及坎達哈市（Kandahar）等4個地區約2000棟房屋﹑3座清真寺和4所學校都被洪水沖毀。