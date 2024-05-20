飯店撞見婚宴「新娘是老婆」綠爆！28歲美容闆娘劈3男…結局超慘

▲新人結婚，沒想到新娘真正的丈夫趕到現場。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

在一場隆重的婚禮上，28歲的新娘和新郎在親友的簇擁下甜蜜牽手。不曾想，新娘竟是一名已婚女子，還育有3個子女。婚禮剛結束，其合法丈夫接到朋友告知，趕了過來，現場陷入混亂……，這出鬧劇發生在2024年2月1日中午，四川遂寧市城區某飯店。

據《紅星新聞》報導，2024年2月1日晚上，遂寧市公安局河東分局楊渡派出所接到遂寧經開區分局嘉禾派出所警情，稱嘉禾派出所轄區發生一起毆打他人案件，當事人漆姓女子又在楊渡派出所轄區涉及一起詐騙案，於是楊渡派出所警員將雙方當事人帶回核查。

調查發現，唐男和漆女在當天中午婚禮結束後，在酒店外與聶男發生了抓扯、打鬥。然而，聶男卻向警員表示，自己才是漆女的合法丈夫，並且與漆女還育有3個子女。

警方進一步證實，漆女和聶男確實是夫妻關係。此前，漆女因詐騙罪被大英縣人民法院判處3年有期徒刑。2022年6月出獄後，兩人因工作關係兩地分居。聶男在西藏打工，漆女在遂寧城區按摩店、美容店工作。

漆女於2023年3月結識了唐男，由於唐男年輕帥氣，漆女很快墜入愛河。唐男沒有固定的工作，也沒有收入來源，漆女就每個月給唐男錢花。為維繫這種關係，漆女隱瞞了自己早已結婚的事實，並謊稱自己是美容店老闆，把自己打工的工資和丈夫打給自己的生活費都拿給唐男用。

但與唐男戀愛的「開銷」實在太大，讓漆女無力承擔。警方介紹，2023年5月，漆女又通過社交媒體認識了何男，並以戀愛的名義與何男「交往」，期間漆女以自己開店、結婚彩禮、購買三金等各種方式找何男要錢。1年時間不到，何男共向漆女轉帳10餘萬元（人民幣，下同）。

漆女透露，與唐男交往不到1年時間裡，她總共花了二三十萬元，不僅平時拿錢給唐男，而且連辦婚禮的錢也是她出的。

而30多歲的何男在外地打工，奔著結婚的目標與漆女交往。直至警方通知他之前，他都不知道自己被騙，就在案發前兩天，他還在給漆女轉錢。

讓辦案警員錯愕的是，進看守所的時候允許帶一件隨身物品，漆女只選了與唐男的合照。到案後她痛哭流涕，表示自己「很愛」唐男，她自己也意識到這場騙局最終是包不住的，但還是越陷越深。

為了舉辦這場婚禮，漆女最初向酒店訂了40桌的宴席，隨後又跟酒店數次溝通減少桌數。婚禮上，沒有一個女方的親屬到場，預定的幾桌女方親屬的坐席最終空著。婚禮前一天，漆女不得不向唐男謊稱父母在來遂寧的路上發生了車禍，因此所有親友都無法前來參加婚禮。但事實上，漆女就是遂寧本地人。

為維護自己「老闆娘」的人設，漆女還特意租了一輛BMW車，找人製作了自己的假證件，買來假的金銀首飾、玉器、名表作為嫁妝，甚至還有一張假冒的百萬元大額存單。

而在這場「婚宴」背後，是漆女在與何男將近1年的交往中，不斷從何男手中要錢。她找各種理由推脫雙方家長見面；曾用自己母親的口吻，發信息與何男溝通聘金問題；就在與唐男舉辦婚禮前20天，她還與何男拍了婚紗照，並承諾很快舉行婚禮。

沒想到，在漆女與唐男的婚禮當天，丈夫聶男的一個親戚正好來酒店，認出了門口海報上的假新娘。隨即，該親戚把漆女舉辦婚禮的消息告知了聶男。

辦案警員表示，目前28歲的漆女涉嫌詐騙罪已被批准逮捕，檢察機關將在近期對該案提起公訴。