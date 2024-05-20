網路男「給看存摺金額」　22歲妹大暈船！啪啪又借錢：一定很有錢

▲友人涉世未深，被騙財騙色還堅信對方有錢。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「怎麼救救她？」一名網友透露，女性友人被鬼遮眼，與一名男生發生關係又被借錢，且只要開口提到錢就裝死，無奈友人執迷不悟，認為男生穿名牌及秀出百萬存摺就是有錢人，「我已經講說他是感情詐欺，她還是認為不可能。」文章引發網友直呼，「女的也在貪對方的財產，雙方互利互惠吧！」

一名網友在PTT表示，身邊一名22歲女性友人在網路認識男生，對方27歲從事博弈業，自稱開小公司、還大方秀出100萬存摺，讓女性友人暈船，雙方甚至睡過幾次了，卻沒有在一起。

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後來，男方開口要借2萬元，表示隔天一早會還錢，原PO可想而知，男方不但沒還，而且「只要女生開口提錢就裝死！」讓人直搖頭的是，女生卻堅信對方有錢，還拿出一堆LV皮帶的照片要證明給原PO看。

不論原PO怎麼勸唸，這就是騙財騙色的手法，友人就是不肯相信，「今天問她錢還了沒，她說還沒...還是不停跟我說她一定有錢，因為男生衣服飾品都七、八千塊！」

原PO狂搖頭直呼，「男生還一直叫她寶寶，但就是不還錢，我已經講說他是感情詐欺，她還是認為不可能，因為男生都會跟她報備行蹤」，因此詢問到底要怎麼搖醒友人，「怎麼救救她？」

底下網友紛紛感嘆，「最近很流行感情詐騙，請小心」、「不用救，願打願挨」、「這朋友是蝦妹嗎」、「男生是真的有錢，因為騙來的呀，有錢跟要不要還是兩回事，被鬼遮眼的拉不動，你只能把你勸過她的證據都保留下來，免得以後怪你怎麼不攔她」、「存摺餘額可買淘寶補摺機，要多少就有多少」、「女的也在貪對方的財產，雙方互利互惠吧」、「鬼迷心竅完了」、「救不了，等醒來之後再安慰吧」。