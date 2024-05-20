恆春警發警示！　50至80歲成為「猜猜我是誰」詐騙主要目標

▲恆春警分局副分局長郭峻銘宣導打詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局近期分析受理詐欺案件當中，除假投資外，近期「猜猜我是誰」詐騙案件迅速攀升，被害人年齡層均為50至80歲之高齡年長者居多，呼籲民眾接到資訊，撥打165或向警方求證，避免被騙。

恆春警方表示，近期「猜猜我是誰」詐騙模式，歹徒會先以「假親友」名義撥打電話給被害人，聲稱最近換了新手機，要求被害人更新電話號碼聯絡方式，再用新號碼加入聯絡人，讓被害人誤以為親友確實換了手機或者親友LINE已遭盜用，再以罐頭訊息方式傳訊亟需用錢為理由等詐騙方式。

另隨著人工智慧發展，「深僞(Deepfake)」技術恐遭歹徒利用於假訊息、影片、語音等媒體素材合成製作，達到「換臉、變聲」擬真等效果，使民眾難辯真偽，因而受騙。

副分局長郭峻宏日前受邀參加警察廣播電台高雄分台辦理防詐騙宣導，針對高發詐欺案件的詐騙手法分享給聽眾，呼籲民眾在使用智慧型手機時，顯示陌生號碼時，應提高警覺，並撥打親友舊的電話號碼查證，千萬不要急著將錢交給對方，務必謹慎求證。



恆春分局表示，應多關心家中高齡長者，年長者多半容易緊張、反應較緩慢或獨居，以及不理解通訊軟體或網路資訊、而難以向外求證等特性，容易遭詐騙集團以假投資或猜猜我是誰詐騙，另外與金融機構建立通報機制，如遇年長者欲匯款給不明親友時，第一時間關懷提問或通報警方，以降低民眾受騙機率。