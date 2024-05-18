女深夜翻看手機　無意中發現13歲女兒「秘密」！警方已立案

▲女深夜翻看手機，無意中發現13歲女兒秘密。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

大陸遼寧省大連市13歲初中女孩鄭雪近日在家用媽媽的手機刷短視頻時，添加了一位好友，對方邀請她加入某明星團體的粉絲福利群。鄭雪進群沒多久，一位自稱「北京市最高警察局的警官」突然冒了出來，說有人洩露藝人隱私，涉嫌犯罪，所有人都得配合調查，否則會被拘留、留案底，甚至父母也會受到牽連。

《成都商報》報導，該位「警官」表示，他需要對群組裡的人進行核查，沒有問題才可以退群。為了清洗自己的嫌疑，鄭雪對其言聽計從，她開始按照對方的要求進行操作。「警官」先要求鄭雪將爸爸媽媽支出去，然後要求她提供媽媽銀行卡號，說是要對銀行帳號進行核查。

經過一番溝通，「警官」知道鄭雪媽媽的銀行帳號比較多，表示需要逐一進行核查。按照對方的要求進行操作後，鄭雪開始收到一筆筆消費短信。「警官」表示需要先將媽媽帳戶的餘額轉走，並稱這筆錢之後將原路退回，還要求鄭雪將消費短信刪除。期間，「警官」為了消除鄭雪的疑慮，還向她提供了一份報警回執。

深夜，鄭雪媽媽無意中看到手機上，有一條女兒未來得及刪除的消費短信，這才知道女兒遭遇了電信詐騙，立即報警。經了解，當晚不到1小時的時間裡，鄭雪媽媽的多個帳號就有16筆消費，合計6萬多元。這些錢除了給他人購買了一部近8000元的手機外，其他的全部轉入某外賣平台帳戶。目前，警方已經立案偵查。

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