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吸力超強！人妻同時吸乾3小王　懷孕都能騙「大肚病」詐1200萬得手

吸力超強！人妻同時吸乾3小王　懷孕都能騙「大肚病」詐1200萬得手

圖文／鏡週刊

「家裡人生病」「弟弟要上學」「罹癌要救命錢」…等，都是愛情騙子喜歡用的詐欺藉口，不過一名20多歲的人妻更有創意！不但在婚姻存續期間，一口氣讓老公戴3頂綠帽，狂從小王們的手裡吸金，連懷孕都瞎掰得「大肚病」，哄騙小王繼續給掏錢治病，前後得手約1200萬。最終還是事跡敗露遭起訴，但她交保期間仍「重操舊業」對第四個男子進行感情詐騙，得手約4萬元，超強騙術也讓網友傻眼直呼「比某牌吸塵器還會吸」。

綜合中國媒體報導，上海一名莉姓（回族姓氏）女子憑著嫻靜氣質以及姣好外貌，加上職場歷練出來的溫柔貼心性格相當受到異性歡迎，踏入職場兩年後於21歲時嫁給大10多歲丈夫，婚後不久就因為觀念差太多而導致夫妻感情轉為冷淡。

已婚的莉女並沒有好好處理與丈夫之間的問題，反而選擇向外發展來滿足金錢與情感的需求，自2017年起，先是與之前工作時認識、收入豐厚的王男熱戀，前前後後用「爸爸生病」「弟弟買房」「哥哥涉詐要交保金」等理由，哄騙王男付出大量金錢；王男甚至為愛不惜去高額借貸款，被詐人民幣100多萬元（約新台幣逾460萬元）。

除了王男外，她還同時周旋於陳姓、周姓兩名男子間，一口氣給丈夫戴了3頂綠帽。出軌3男1年多後，莉女向丈夫隱瞞懷孕，改向陳男謊稱自己懷上他的孩子，並在2019年情人節與「王男」拍結婚登記照，接著找理由假裝流產，讓陳男心懷愧疚，付出高額的「身體療養費用」，接著又找許多藉口，包含：經營事業需要有流動資金、身家富裕的養父母在國外離世，很快就能繼承遺產等理由，騙得人民幣78萬多元（約新台幣360萬元）。

至於第一名外遇對象周男，同樣也沒被通知懷孕，莉女對他的說詞是自己患有「大肚病」，治病需要高額的醫療費，周男也選擇為愛掏錢，等莉女生產完現身，周男還開心於對方的「大肚病」順利痊癒，接著莉女又故技重施，與周男拍結婚證照片，從中騙走人民幣80多萬元（約新台幣368萬元）。

莉女先後吸乾3個小王後，瀟灑地揮揮手斬斷這些複雜的關係，回到與先生的家專心育兒持家，3位被分手的男子直到2022年才發現被同一個女人騙了，氣的集體提告，而莉女的丈夫才驚覺妻子的異狀，明明月薪只有3萬（約新台幣13.3萬元），卻總有不明收入可供揮霍。

莉女於交保期間，毫無悔意，又對一名男子進行感情詐騙，這次得手金額為人民幣1.05萬元，惡劣行徑讓法官都看傻。最終莉女因對4男共詐騙270多萬元（約新台幣1203萬元），於今年5月11日遭判處11年7個月徒刑、剝奪政治權利1年，以及15萬元罰金（約新台幣67萬元）。

消息曝光後，網友紛紛看傻，莉女詐騙手段之荒誕，吸乾不同小王還會記得用不同理由、設計不同情境，紛紛留言狂酸：「比我家吸塵器還會吸」「是有多正，這麼容易吸乾男人」「女生漂亮真好」「不意外啊，人正就先贏9成了」「大肚病都有人信，被騙真的剛好而已」。


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