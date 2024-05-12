獨／「Energy16蹲」發燒！鐵粉辣妻同跳致敬　最慘的是老公　

記者吳奕靖／高雄報導

偶像團體Energy近期復出造成轟動，帶動「16蹲」舞蹈風潮，高雄一名辣妻直播主「閻33」是標準迷妹，不但上班時要放Energy的MV影片，甚至要求員工一起挑戰跳16蹲舞蹈，把員工操到不要不要的！不過她也算是佛心，事後也獻上獎勵金給同事，只是「閻33」的迷妹舉動卻苦了一個人，讓他大嘆「人財兩失」。

▲直播主閻33是Energy鋼鐵粉，老公H哥（紅圈）寵妻陪跳16蹲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

辣妻直播主「閻33」是Energy的鐵粉，之前舉辦演唱會時就積極搶票想要進場，但無奈還是遇到「秒殺」沒有買到票，傷心的她只好每天打開平板，一邊工作一邊看他們的MV歌曲過癮。沒想到就在幾天之前，她突然想到要跳「16蹲」，找來公司裡的員工一起跳，同時拍攝過程向偶像致敬。

▲直播主閻33是Energy鋼鐵粉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然影片非常的短，不過這個「16蹲」真的很累人，就看到員工努力的先跳個幾下，然後就有點「半摸魚」式的混過去，但是最苦的人應該是「閻33」的老公，為了安太座，只好賣老命，努力狂跳！他說當下整個小腿肚就快爆掉，隔天更是痠痛，可是還是得吞下去，同時他為了要滿足老婆的致敬夢，還私下給員工拍攝獎勵金，自掏腰包付給每個員工，他說自己的私房錢燒掉了5張大洋，這段影片放到網路，瞬間也有3萬的瀏覽次數。

「真的是太誇張了！」他真的沒想到自己的老婆竟然會這麼迷Energy，不能形容是「鐵粉」，根本就是「鋼鐵粉」，面對老婆瘋狂的追星舉動，他也只能默默接受，畢竟老婆追星，他也只能乖乖「寵妻」，安太座不是過年才得做，可是得要天天做，才能讓家庭「永保安康」。