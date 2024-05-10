翻出Toyz「10年前模樣」驚呆！一票老粉爆感慨　網酸：本性顯露

▲Toyz爆出許多爭議。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

直播主Toyz（劉偉健）近來爭議不斷，除了因評論醋飯不好吃，被網紅超哥打到頭破血流，因此對簿公堂，他也涉嫌販售大麻菸彈，確定將入獄服刑。就有網友翻出他10年前的青澀模樣，表示他與現在差超多，這讓許多老粉不禁感慨，「好懷念HKES的時期」、「S2最初的感動...掰掰」。

網友在Dcard提到，最近YouTube突然推薦Toyz以前的實況精華，讓他想起昔日那個中路野獸，「真的跟現在差超多，當初青澀又害羞，戴著學霸眼鏡，瞬間氣質UP UP。」

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他接著細數Toyz過往，2014年英雄聯盟世界冠軍賽的現場訪問，Toyz秀了一口流利英文，還有最經典的莫過於嘴砲隊友，「四萬塊請你們這些智障」；再來是HKES戰隊時期賽後訪談，那時的Toyz已經跟剛出道時不太一樣了，但從外表來看，仍是屬於那種戴眼鏡乖乖牌的好學生。

▲網友懷念Toyz以前的模樣。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO不禁感嘆，「以前其實還蠻喜歡Toyz這位選手的，當時對這人的印象就是，人狠話不多，講話靦腆木訥有禮貌，打LOL又爆幹強，直到某一次實況，他突然話變得超多，講話超大聲，直接從技術台變成綜藝台，Toyz好像是覺得這才是真正的自己，之前為了維持螢幕上的形象搞得很辛苦，然後再過幾年就變成現在這樣子了。」

PO文釣出一票老粉，紛紛留言嘆「以前都看椅子的實況學冰鳥玩法，回不去了」、「有差很多嗎？長相完全沒變，個性本來就很愛嘴砲。實力方面台灣當年非韓最強中路Toyz，S3S4非韓最強打野winds，當年多少人有實力可以頂這些稱號，現在今天PSG能贏一場BLG，PCS就放煙花放鞭炮了」、「曾經的絕命三排，再也回不去了。希望這次進去真的好好反省，別像聖主說的每次道歉都很誠懇，但下次又這麼犯了」、「他真的是我當初想接觸LOL的動力，某年去電玩展看到本人的當下超開心，明明還在休息區卻還是走過來幫我簽了名，那時候很珍惜，也到處跟朋友講，現在變成這樣常常會覺得好可惜」。

不過，也有許多網友開嘲諷，直呼「他從來都不是有禮貌的選手，之前還沒當職業選手的時候，就把所有人噴過一輪了」、「我十年前也很帥」、「只是顯露本性而已，沒有什麼中途崩壞之類的藉口」、「想太多，垃圾就是垃圾，名氣大了才忍不住顯露出來而已」。