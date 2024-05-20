老一輩習慣喊「3+1位」　一票餐飲業卻搖頭：超容易誤會

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日與3位朋友在外用餐，為了避免「4（死）」的不吉利諧音，他習慣喊出「3+1」位；然而，當服務生再度確認是否為4位時，他才恍然大悟，忍不住驚呼「現在已經沒有人在講3+1了嗎？」話題掀起熱烈討論，大多網友表示，並不會避諱，甚至有人直言，「最討厭聽到這個說法，很容易誤會。」

網友日前在Threads發文提到，先前去餐廳內用，店員問他人數時，他脫口說出「3+1」，不過對方似乎有些茫然，立刻詢問道「3+1是4位的意思嗎？」

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對此，原PO相當意外，於是開啟投票，並好奇問道「現在已經沒有人在講3+1了嗎？」在2千多人的票選活動中，其中有85%的人會直接講4，而有15%的人仍是習慣講「3+1」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

大票網友也湧入留言，「笑死...真的不懂欸」、「我都講2X2」、「我都說3+1，目前沒有碰到聽不懂還重複問的」、「我講3+1不是避諱，主要是怕跟10的音很像，會聽錯造成誤會，所以才講3+1耶」、「5、60歲的人會這樣說沒有錯」。

有趣的是，不少餐飲業從業人員直言，「還是會有人說3+1，大部分是長輩，但身為服務生的我都會再問：請問1是小孩嗎？是否需要兒童座椅或兒童餐具」、「我超討厭客人跟我講3+1，結果是4個大人」、「講4位是有多困難，每次都打來訂位說要『3+1』，餐飲業者都會直接以為3大1小，超困擾」、「聽到3+1，我真的會以為是3大1小的意思」。