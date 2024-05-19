躺床上滑手機「男友突做1舉動」嚇壞她！　全場狂+1：真的忍不住

▲原PO男友偷偷咬他的腳趾。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

對於許多情侶來說，適當的親密行為也是增進感情的途徑之一，一名女網友表示，洗完澡之後在床上大字形滑手機，男友則在旁邊做深蹲，突然腳趾頭一陣刺痛，男友急忙道歉，看到忍不住咬了一口，當下雖然傻眼但是內心很開心，因為第一次有人「從頭到腳」喜歡她，超甜的文章閃瞎網友。

女網友在Dcard發文，「男友這舉動真的很傻眼」，晚上洗完澡後躺在床上大字形滑手機，男友在一旁做深蹲，突然感覺腳趾頭刺痛一下，她傻眼吼「超痛欸，你在幹嘛」，男友連忙抱著她道歉，蹲下時看到忍不住咬了一口。

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原PO坦言，當下很傻眼，但是內心卻覺得甜甜的，從來沒有一任男友「從頭到腳」喜歡她，「還真沒遇過有人敢吃我腳腳，畢竟那應該是全身最髒的地方？」她曾問過男友，是不是有戀足癖或是以前也會這樣咬，但男友搖頭，「單純就很想咬我」，被人喜歡的感覺原來這麼幸福。

貼文曝光，掀起網友討論，「我能懂那種感覺，就是喜歡對方的全部」、「這在業界是一種獎勵」、「抱歉，但這樣會害我想到吃腳皮的溫泉魚」、「我男友也會忽然咬我腳趾，又會咬我屁股」、「我也會這樣對另一半」、「假抱怨真放閃」、「之前男友會抓著我的腳跟腳趾們對話，然後狂親，看到都偷偷給他錄下來，快笑死」。