伊朗總統墜機已過12小時！機上9人仍生死不明　搭機名單曝光

▲伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，正在展開救援。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機出席伊朗與亞塞拜然邊界的2座水壩啟用儀式，卻在回程遭遇事故，被迫採取重落地方式迫降。事發後，伊朗軍警出動全部力量尋人，但由於墜機區域濃霧壟罩，搜救團隊尋人不易，導致總統墜機至今超過12小時仍生死不明。

CNN引述伊朗塔斯尼姆通訊社指出，萊希乘搭的直升機在發生事故時，機上共有9人，其中包括伊朗總統萊希、外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）、東阿塞拜疆省長拉赫馬蒂（Malek Rahmati）、伊瑪目（imam，伊斯蘭教教長）阿勒哈謝姆（Mohammad Ali Ale-Hashem）、機長、副機長、座艙長、安全負責人，以及一名保鏢。

▲萊希失事前搭乘直升機影像曝光。（圖／翻攝X）

萊希搭乘的直升機出事後，多國都在第一時間發表正式聲明，對萊希的命運表示擔憂，也表達他們願意伸出援手、協助搜救的立場。伊朗隨後也發布聲明，向各國政府和國際組織致謝，但該國暫時還未說明是否需要國際援助。

報導稱，截至目前為止，伊拉克、巴基斯坦、印度、亞美尼亞、沙烏地阿拉伯和歐盟都表示他們願意為伊朗提供支持，而土耳其和俄羅斯也指出，他們將派遣飛機到墜機現場協助搜救。