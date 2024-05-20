快訊／空拍畫面曝！伊朗總統座機「嚴重燒毀」　現場無生命跡象

▲ 伊朗塔斯尼姆通訊社公布找到伊朗總統失事機體遺骸的空拍影片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）座機19日發生意外，採重落地方式迫降，機體殘骸事隔逾14小時尋獲，無人機空拍顯示螺旋槳及駕駛艙燒毀，熱成像儀器未探測到溫度，官媒稱現場無生命跡象。

لحظۀ پیداشدن لاشه بالگرد pic.twitter.com/nq14a7IEOe — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) May 20, 2024

BREAKING: Drone video suggests Iranian president's helicopter completely destroyed pic.twitter.com/s2lpARZTK9 — BNO News (@BNONews) May 20, 2024

綜合當地《塔斯尼姆通訊社》等媒體，救援團隊抵達殘骸位置以前，使用無人機探測事故地點，空拍畫面可見直升機螺旋槳及駕駛艙被燒毀，且熱像儀未探測到溫度。

根據《路透》，伊朗官員向官媒證實，救援人員已找到載有萊希的直升機，但他生還可能性很低。伊朗官媒及《美聯社》報導，目前在事故現場未發現生命跡象。