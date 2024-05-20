祝伊朗總統全員平安！　陸外交部：願提供救援一切必要支持協助

▲伊朗總統易萊希（左一）和亞塞拜然總統阿利耶夫參觀位在兩國邊境合建大壩，回程遇到意外。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨19日搭乘直升機發生事故，被迫採取重落地方式降落，至今沒有更進一步消息。中國大陸外交部今（20）日回應指出，對於萊希總統乘直升機發生「硬著陸事件」深感擔憂，願祝機上人員平安，中方願提供救援工作一切必要協助。

綜合外媒報導，萊希昨日搭乘直升機，出席伊朗與亞塞拜然邊界的2座水壩啟用儀式，回程遭遇事故，必須採取重落地方式迫降，目前生死未卜。

相隔一夜，中國大陸外交部今早上也指出，中方對萊希總統乘直升機發生「硬著陸事件」深感擔憂，祝願萊希總統及機上人員安然無恙。

外交部稱，「我們正在密切關注相關事態，並將為伊方救援工作提供一切必要支持和協助。」

▲萊希昨乘坐直升機「硬著陸」，中國大陸外交部稍早表態：願意提供一切必要支持與協助。（圖／路透）

根據伊朗最新消息指出，軍方已經掌握到直升機和手機發出的訊號，已經前往該地救援。根據當地昨晚最新曝光搜救影片，山區氣候不好，搜救隊員穿著紅色有反光飾條搜救衣，成縱隊上山協尋，看得出來山區氣候不好，大雪紛飛外加濃霧，能見度很低。

第一時間，中東多國與歐盟也表明願意協尋。土耳其派出具有夜視能力的直升機，協助到失事地區搜救，俄羅斯總統普丁金自下令，派出2架特殊直升機與50名搜救員。