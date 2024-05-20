　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官方高度關注伊朗總統墜機　央視：事故區域無人員生還跡象

▲▼當地時間20日，伊朗救援團隊使用無人機對直升機事故現場進行探測。救援人員說，直升機的螺旋槳以及駕駛艙被燒毀，通過熱成像，救援人員無法探測到溫度 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸官媒高度關注伊朗總統墜機，時刻直播、發快訊 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨19日搭乘直升機發生墜機意外，經過一夜搜救，伊朗紅新月會（Red Crescent Society)今（20）日指出救難人員已經抵達失事地點。大陸官媒《央視》高度關注這起意外，派員採訪報導最新消息，直升機事故區域目前沒有人員生還，直升機螺旋槳和駕駛艙已經被燒毀。

綜合外媒報導，萊希昨日搭乘直升機，出席伊朗與亞塞拜然邊界的2座水壩啟用儀式，回程遭遇事故，必須採取重落地方式迫降，目前生死未卜。

▲▼ 伊朗總統墜機最新畫面 。（圖／翻攝 央視）

▲直升機事故最新現場。（圖／翻攝 央視）

報導稱，土耳其第一時間向伊朗派出的「遊騎兵」無人機，在塔維爾村（Tavil）探測到的兩個熱源地點識別出熱源，很可能是直升機發生事故的地點，並向伊朗方面提供了確切座標。

伊朗官方通訊社也公佈熱源座標圖片，該地區位於山林區域，距離一個名塔維爾的村莊約3公里，紅新月會救援團隊馬上前往可能的事故發生地點。

大陸官媒《央視》稍早最新快訊指出，伊朗救援團隊使用無人機對直升機事故現場進行探測。救援人員說，「直升機的螺旋槳以及駕駛艙被燒毀，通過熱成像，救援人員無法探測到溫度。」

據了解，目前共有73支救援隊參與到事故直升機的搜救工作，其中23支配備專業設備的救援隊已經從首都德黑蘭以及周邊省份派出。發生事故的地區多霧、多雨、能見度較低、環境惡劣，救援工作仍在進行。

▲▼ 伊朗總統墜機、 。（圖／翻攝 央視）

▲伊朗總統墜機後搜救行動困難，受限惡劣天氣 。（圖／翻攝 央視）

央視記者現場連線時也描述，事故附近區域的公路停靠許多警車和救護車，事故現場是森林和山區，昨晚大霧，所有無人機和直升機的救援行動一度迫取消，救援團隊第一時間徒步進行搜索。

由於事故現場一片混亂，所有中外媒體集中在救難指揮所附近。央視記者指出，「伊方目前禁止任何媒體前往東阿塞拜疆省，我們也在等待伊方的進一步通知。」

ET快訊
觀光股大跳水！紅K變跌停　網驚：發生啥事
獨／逢甲大學附近飯店1女陳屍房內！　現場封鎖
極度危險！殺人未遂犯逃離醫院　身影曝光
快訊／伊朗總統萊希確認罹難　享壽63歲
LIVE／賴清德演說7大重點一次看　伊朗總統座機嚴重燒毀！空
快訊／嗨炸！賴清德、蕭美琴台上尬舞使勁搖
賴清德就職演說　提中華民國9次、台灣84次
賴清德談國會衝突「政黨應有合作信念」　籲立院遵守程序正義
快訊／伊朗總統「墜機現場無人生還」　外交部長一同罹難
賴清德：為供電穩定推二次能源轉型　「只要政府在勞保不會倒」
性騷台中女中學生　領隊開除永不錄用！旅行社老闆鞠躬道歉
金價飆新高！　黃金存摺刷2536元天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

出口多「產能過剩」　陸商務部批評西方：論調完全站不住腳

南昌沃爾瑪清空閉店　曾為全球銷量冠軍...開啟陸二線城市佈局計劃

李嘉誠再次打折賣房！　香港新界建案降價三分之一

「要她被網暴」！「胖貓」姊姊多平台帳號被封　警：涉操控輿論

陸官方高度關注伊朗總統墜機　央視：事故區域無人員生還跡象

柳青不再擔任滴滴董事及總裁　日後公司不設總裁職位

飯店撞見婚宴「新娘是老婆」綠爆！28歲美容闆娘劈3男…結局超慘

祝伊朗總統全員平安！　陸外交部：願提供救援一切必要支持協助

9歲女孩發明「防地震課桌椅」　3個月製作完成獲「大陸國家專利」

大陸一口氣制裁3美企！　開罰單「對台軍售合約金額兩倍」

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

出口多「產能過剩」　陸商務部批評西方：論調完全站不住腳

南昌沃爾瑪清空閉店　曾為全球銷量冠軍...開啟陸二線城市佈局計劃

李嘉誠再次打折賣房！　香港新界建案降價三分之一

「要她被網暴」！「胖貓」姊姊多平台帳號被封　警：涉操控輿論

陸官方高度關注伊朗總統墜機　央視：事故區域無人員生還跡象

柳青不再擔任滴滴董事及總裁　日後公司不設總裁職位

飯店撞見婚宴「新娘是老婆」綠爆！28歲美容闆娘劈3男…結局超慘

祝伊朗總統全員平安！　陸外交部：願提供救援一切必要支持協助

9歲女孩發明「防地震課桌椅」　3個月製作完成獲「大陸國家專利」

大陸一口氣制裁3美企！　開罰單「對台軍售合約金額兩倍」

國小營養午餐爆紅菜色！　220萬人求「起司馬鈴薯蒸蛋」食譜

賴清德520主視覺抄襲國外作品？　藍委轟：公然嫖竊丟臉丟到國際

美廉社網羅全台79款名粽「42元起」！南北鹹甜、創意口味都有

王婉諭籲藍綠白黨主席「各退一步」　「換總召人選、釋放和解善意」

梅雨製造機來了！鄭明典曬一圖　「明顯長時間降雨」月底殺到

《誰是被害者2》北影首播！原班底＋國際卡司陣容曝光

獨／逢甲大學附近飯店1女陳屍房內！警消急封鎖現場

台灣文學作品首次！　「臺灣漫遊錄」日文版譯作獲日本翻譯大賞

鞭炮「咻」衝入！彰化織襪廠火警祖孫7人一度受困　閃燃畫面曝光

伊朗總統墜機亡！生前作風強硬、武力鎮壓抗議　發展核武被美制裁

大陸熱門新聞

胖貓之死逆轉！和女友是2年真愛

員工1天跑廁所6小時　遭開除求償20萬

摔壞室友手機不想賠　真正原因大逆轉

吸力超強！人妻同時吸乾3小王詐千萬

「準時6點下班」卻被罵！　總經理怒飆：當公司是養老院啊

狗暴衝害騎士摔　牽繩太長遭判賠償85萬

新的四年將開啟！台商期待「恢復」往來

520將登場　李政宏盼新政府「與陸方協商」

「當這養老院嗎」？IT高層怒斥員工準時上下班

公司解僱賠償給一大袋硬幣！女員工要清點被打

大陸制裁3美企　開罰單對台軍售合約金額兩倍

飯店撞見婚宴新娘是老婆綠爆！28歲美容闆娘劈3男

9歲女孩發明「防地震課桌椅」 3個月製作完成獲「大陸國家專利」

淘寶TOP3女裝店被指「捲款1.5億元」跑路

更多熱門

相關新聞

即／伊朗總統萊希墜機罹難　享壽63歲

即／伊朗總統萊希墜機罹難　享壽63歲

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與多名政要所搭乘的直升機19日在伊朗西北部山區濃霧中墜毀。根據路透社於台灣時間20日中午12時許發布消息指出，萊希已經確認身亡，享壽63歲。依照伊朗憲法，若總統在任內逝世，將由第一副總統遞補接任。

卸下總統職務第一天　蔡英文：我會用不同的角色為台灣打拚

卸下總統職務第一天　蔡英文：我會用不同的角色為台灣打拚

賴清德總統座駕「BMW大7防彈車」

賴清德總統座駕「BMW大7防彈車」

官媒：伊朗總統「墜機現場無人生還」

官媒：伊朗總統「墜機現場無人生還」

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

關鍵字：

伊朗總統墜機

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

具荷拉是「揭發勝利鄭俊英案」關鍵人！韓網淚道歉

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面