陸官方高度關注伊朗總統墜機　央視：事故區域無人員生還跡象

▲大陸官媒高度關注伊朗總統墜機，時刻直播、發快訊 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨19日搭乘直升機發生墜機意外，經過一夜搜救，伊朗紅新月會（Red Crescent Society)今（20）日指出救難人員已經抵達失事地點。大陸官媒《央視》高度關注這起意外，派員採訪報導最新消息，直升機事故區域目前沒有人員生還，直升機螺旋槳和駕駛艙已經被燒毀。

綜合外媒報導，萊希昨日搭乘直升機，出席伊朗與亞塞拜然邊界的2座水壩啟用儀式，回程遭遇事故，必須採取重落地方式迫降，目前生死未卜。

▲直升機事故最新現場。（圖／翻攝 央視）

報導稱，土耳其第一時間向伊朗派出的「遊騎兵」無人機，在塔維爾村（Tavil）探測到的兩個熱源地點識別出熱源，很可能是直升機發生事故的地點，並向伊朗方面提供了確切座標。

伊朗官方通訊社也公佈熱源座標圖片，該地區位於山林區域，距離一個名塔維爾的村莊約3公里，紅新月會救援團隊馬上前往可能的事故發生地點。

大陸官媒《央視》稍早最新快訊指出，伊朗救援團隊使用無人機對直升機事故現場進行探測。救援人員說，「直升機的螺旋槳以及駕駛艙被燒毀，通過熱成像，救援人員無法探測到溫度。」

據了解，目前共有73支救援隊參與到事故直升機的搜救工作，其中23支配備專業設備的救援隊已經從首都德黑蘭以及周邊省份派出。發生事故的地區多霧、多雨、能見度較低、環境惡劣，救援工作仍在進行。

▲伊朗總統墜機後搜救行動困難，受限惡劣天氣 。（圖／翻攝 央視）

央視記者現場連線時也描述，事故附近區域的公路停靠許多警車和救護車，事故現場是森林和山區，昨晚大霧，所有無人機和直升機的救援行動一度迫取消，救援團隊第一時間徒步進行搜索。

由於事故現場一片混亂，所有中外媒體集中在救難指揮所附近。央視記者指出，「伊方目前禁止任何媒體前往東阿塞拜疆省，我們也在等待伊方的進一步通知。」