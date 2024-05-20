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吹牛老爹毆打前女友「嘴硬8年不認」　影片曝光願認錯了：我負全責

吹牛老爹（右）與前女友桑德（右）2018年一起公開亮相，之後他們結束長達10年的交往關係。（東方IC）

▲吹牛老爹（右）與前女友凱西（右）2018年一起公開亮相，之後他們結束長達10年的交往關係。（東方IC）

圖文／鏡週刊

吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）的風波不斷，3月才因被控涉及性侵與性販運等罪名，遭到美國國土安全局大規模搜索洛杉磯、邁阿密的住家，上週五CNN公開他2016年家暴前女友凱西（Casandra “Cassie” Ventura）的監視器畫面，他不得不發表聲明認錯，願意承擔全部責任。

@jennyrose4260 #diddy #cassie #women #abuse #hollywood #evil #expose #scandal #apology #leakedfootage ♬ original sound -

去年11月他已經被凱西以性暴力等罪名告上法院，但是隔天就和解，但是官司的細節始終沒有對外透露。但是CNN公佈的監視器畫面，是在洛杉磯飯店走廊當中拍攝到的，女方離開房間、打算去搭電梯，但是男方跟著她身後，拉著她脖子往地上甩，然後轉身踢她，搶她的錢包跟行李箱。然後他再次踢擊，試圖把她拖回酒店房間，之後又坐在椅子上，隨手拿起東西丟她。

在這段影像曝光之前，吹牛老爹始終對於所有的指控都一概否認。而兩人針對這起事件的官司，已經和解，女方的律師表示當時她嘗試離開飯店房間、回到自己的公寓時，遭到男方攻擊，但最後終於離開飯店，搭乘計程車回家。直到她意識到嘗試逃跑恐怕會更加激怒男方、陷入被虐待的惡性循環，只好回到飯店。當時飯店的保全人員要她不要下車、待在計程車上回家，暗示他們已經看到了監視器的錄影畫面。

吹牛老爹在個人Instagram上，發表錄影聲明，提到有時很難反省人生中最黑暗的時刻，但有時候非得這樣做不可，「我的意思是，我跌到了谷底，但我沒有藉口。我在那個影像上行為，是不可原諒的，我對於自己在畫面中的行為，負起全部責任。厭惡，我當時很厭惡，現在很厭惡。我去尋求專業幫助、治療、戒除癮頭，我不得不祈求上帝憐憫與恩典。我很抱歉。但我致力於成為一個更好的人，每一天都是這樣。」他再次強調自己不是乞求原諒，「真的很抱歉。」

洛杉磯地檢署則表示，無法針對此一事件向吹牛老爹提告，因為這起事件發生於2016年，已經過了可以提起公訴的期限，「但我們鼓勵任何成為犯罪受害者或目擊者的人向執法部門報告，或聯絡我們的辦公室尋求受害者服務局的支援。」

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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