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抄襲陸繪師　蹦世界「公布對話紀錄」道歉：她以為P圖就沒事了

▲▼台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

▲台文館「阿龍」（左）爆抄襲中國創作者圖像（右）。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

廠商「蹦世界數位創意 （下稱蹦世界）」收費幫國立台灣文學館製作吉祥物「阿龍」，沒想到竟抄襲大陸繪師「童年Nora」的作品，事後廠商、台文館雙雙否認，遭打臉後才認錯。對此，「蹦世界」再發道歉聲明，並公布與員工的對話紀錄。

蹦世界數位創意以「鄭重致歉」為題，於18日深夜9時發文表示，關於台灣文學館「阿龍圖像的版權抄襲事件」，由衷感謝各界對此事件的關心與指教，由於本公司管理不周與疏漏，本公司再次對原創作者「童年Nora」及台灣文學館鄭重致歉。

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蹦世界表示，16日發出道歉聲明後，當天也隨即透過電子郵件向原創作者「童年Nora」聯繫致歉與後續事宜。公司已於5月17日夜間接到表示為「童年Nora」委任之律師與本公司聯繫，接下來將進入法律程序，蹦世界也將尋求律師協助，祈望雙方能達成共識。

▲▼抄襲陸繪師　蹦世界「公布對話紀錄」道歉：她以為P圖就沒事了。（圖／翻攝Popworld蹦世界臉書）

▲蹦世界公布事件時序表，點這看大圖。（圖／翻攝Popworld蹦世界臉書）

蹦世界說明，此專案因標案規格需求，他們聘請派駐台文館之駐點人員，以作為台文館之社群小編，該駐點人員之家人則為插畫提供者，因為專案的需要，於本公司完全不知情的狀態下，由該駐點人員將阿龍圖像提供予臺文館使用。

根據蹦世界提供的資訊指出，8日事件爆發後，台文館未直接向蹦世界負責人要求提出證據查核，而是向小編詢問。同時，館方過度信任小編，未尋求專家辨識提供的IG截圖，這才讓事情越燒越大。

其中，該名小編於16日中午12時27分聯繫蹦世界老闆說，「我剛剛聯絡上我妹，她跟我說她真的是用別人的圖，但她不知道事情會這麼嚴重，所以當下聽到我說像中國的插畫，她很緊張P圖以為就沒事了，但不知道會報新聞報成這樣」，「她在網路上看到的圖，不知道是中國插畫家的」。

▲▼抄襲陸繪師　蹦世界「公布對話紀錄」道歉：她以為P圖就沒事了。（圖／翻攝Popworld蹦世界臉書）

▲蹦世界公布與小編的對話紀錄。（圖／翻攝Popworld蹦世界臉書）

蹦世界指出，蹦世界的黃姓負責人在不知情的情況下，就在個人臉書發表相關情緒抒發的文章，帶給各界不良之觀感，其已深刻檢討，也在此鄭重地向「童年Nora」及各界致歉。

蹦世界表示，由於本案件將進入法律處理程序，雙方將交由律師協助，後續將不再對外多回應。再次感謝各界的關心，對於此次造成紛擾，也再次致上最深的歉意。

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