畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用！旅行社老闆鞠躬道歉

記者白珈陽／台中報導

台中女中爆出畢業旅行時，帶團領隊在遊覽車內說出「我把舌頭伸進你們嘴裡喇18圈」等不雅言論，事經女學生上網爆料，引起社會譁然。承攬該次畢業旅行的旅行社，今（20）日公司黃姓負責人出面鞠躬道歉，他說，當事人謝姓領隊承認「玩笑開過頭了」，感到很抱歉、也很後悔；公司將予以開除並永不錄用，同時將旅費退還該班同學，及提供5萬元供學校性平發展基金會使用。

▲旅行社負責人黃國瑞鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽攝）

據查，台中女中高三畢業班共16班，15日畢業旅行前往高雄、墾丁，有女學生PO網指出，1名領隊在遊覽車內性騷全車女生，說出「如果你們不認真聽我講話，我就把舌頭伸進你們嘴裡喇18圈」以及「如果不好好聽我講話，你們以後會交不到男朋友」等不雅言論。

台中女中今天與該旅行社舉行說明記者會，台中女中校長洪幼齡表示，有同學在網路上反應本次校外教學，領隊有言語性騷擾的事件，本校予以嚴厲譴責，同時也要求廠商道歉，本校將依照性騷擾防治法，來向廠商提出申訴；校方將啟動班級輔導，以及個別諮商，對於有需要的同學，也會給予相關輔導諮詢。

洪幼齡指出，與該廠商合作6年，以前未聽聞有類似性騷事件，本次是第一次由學生公開在網路揭露。

▲▼ 台中女中舉行記者會，校長洪幼齡表示，對於本次領隊有言語性騷擾的事件，予以嚴厲譴責。（圖／記者白珈陽攝）

輪到旅行社負責人黃國瑞說話時，他表情嚴肅，指出當事人謝姓領隊（25歲）從業約4年，是公司約聘人員，謝男已承認涉案，並且道歉；黃男接下來對著鏡頭鞠躬道歉，他說，對於謝男言語不當，公司深感抱歉，造成師生、家長、同學及學校的困擾，要跟社會大眾對不起。

黃國瑞表示，對於謝姓領隊的處分，將予以開除，並且永不錄用，至於相關賠償責任，會把旅費退還給該班同學，並提供5萬元給學校的性平發展基金會。

▲黃國瑞說，對於謝姓領隊言語不當，公司深感抱歉，造成師生、家長、同學及學校的困擾，要跟社會大眾對不起。（圖／記者白珈陽攝）

媒體詢問謝姓領隊道歉內容，黃說，謝稱「玩笑開過頭了」，造成社會困擾很抱歉，對於被解雇、終身不得聘用，謝相當懊惱。黃指出，謝原本對這行業很有熱忱，過往也無對女同事言語騷擾，以後公司會加強性平教育，聘請講師定期訓練。