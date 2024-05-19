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社會 社會焦點 保障人權

獸父噁問「有沒有喜歡過我」硬上　少女放棄抵抗原因令人心疼

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台南一名獸父性侵女兒，還洗腦「愛是無限的」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名獸父性侵未滿18歲的女兒，還噁問「有沒有喜歡過我」，洗腦她「亂倫在很多國家是合法的，因為他們覺得愛是無限的」。全案曝光後，女兒向檢察官表示，當時她沒有激烈反抗，一部分是無法掙脫，另外是「想到如果性行為發生，就不用待在這個家」，法官判定父親犯行屬實，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

判決指出，這名父親和兒女同住，從女兒小安(化名)國中時，就對她有不當碰觸，到了小安高中時，更在某日下午不顧她哭泣拒絕，強行以身體壓制，對她性侵得逞。事後小安傳訊息向朋友求助，痛苦傾訴「我有拒絕他」、「但他力氣真的很大」、「我覺得我有精神病，哈哈，我馬上想到可以解脫了」，隨後報警處理。

全案審理時，父親辯稱他和小安「平時就有一些親密動作，案發時就順其自然發生」，兩人是合意性交。父親律師也說，父親在過程未使用暴力，小安在偵訊時也表示，「當時有一瞬間想到如果性行為發生，就不用待在這個家，這也是不抵抗的原因」，可見小安沒有明顯反抗，僅構成權勢性交。

小安則證稱，當時父親從後面緊抱，她表明「不要」但無法掙脫，父親還問「有沒有喜歡過我」、「不是親情、是愛情」、「可不可以X進來」，她都回答「沒有」、「不要」，侵犯時父親一度暫停問她有沒有愛過他、剛剛的過程有沒有不舒服，她答有不舒服，父親又說「是不是因為我的身分是父親」、「亂倫在很多國家是合法的，因為他們覺得愛是無限的」、「看到妳這樣我又硬了」，再度性侵她得逞，而她雖大聲尖叫，但弟弟在客廳戴著耳罩式耳機在玩遊戲，並沒有反應。

法官認為，小安在諮商時提到父親從小到大很支持她，教她畫畫與學吉他，但從國中開始感覺父親的碰觸方式跟以前不太一樣，不確定是父親的愛太過度，還是自己不懂身體界限，讓她不知道該怎麼辦，既不知道怎麼表達自己的不喜歡，也不想要讓父親難過等語，可見案發前小安仍對父親充滿孺慕之情，並沒有誣陷父親的動機。

法官指出，小安被問及不抵抗的原因時，表示「一半是我事實上我也沒有辦法掙脫他，一半是我當時認為如果父親性侵我，他會被抓去關，我就不用跟他見到面了」，可見小安只是沒有激烈反抗，但並不願意，且已從言語拒絕、掙扎或逃離現場等舉動表達拒絕，但父親仍違反意願侵犯，造成小安身心受創，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處父親4年6月徒刑。可上訴。

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