賴清德就職演說　共提中華民國9次、中華民國台灣3次、台灣84次

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德20日正式就職，發表演說時，一共提了中華民國9次、中華民國台灣3次、台灣84次，但賴清德也強調，「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。」

賴清德的致詞演說，共提中華民國9次。賴清德首先提到，他以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第十六任總統，他將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任，並喊話中國，「希望正視中華民國存在的事實」，另也強調，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

至於「中華民國台灣」，賴清德則提到，「1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」、「中華民國台灣的未來，由兩千三百萬人民共同決定」。其餘演說部分則都喊台灣。

不過，賴清德在最後也重申，團結力量大，「全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界！」