意有所指？陳水扁昔捐3.4億給民進黨　嘆：賴的起手式，扁的過去式

▲前總統陳水扁。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德即將在今（20日）上午9點正式就職，前總統陳水扁撰文回顧「賴的起手式，扁的過去式」，他表示，當年他自詡全民總統，捐出總統選舉補助款，高達新台幣3億4000多萬元全部捐給民進黨使用，加上任內8年也為民進黨總統、縣市長、立委候選人們協助募款，達到2億多元。由於陳水扁近日確定無望在520前獲特赦，文中所述似是意有所指，立刻引發黨內議論。

陳水扁表示，《自由時報》總編輯鄒景雯之前寫了一篇「賴的起手式：全民總統」，特別肯定賴清德在1月17日中常會做了兩件事，第一是退出新潮流派系運作，第二是捐出總統選舉補助款1億6000多萬元，還說過去民進黨籍總統沒人退出派系，1996年首次總統直選以來，歷來候選人都會依法收下。

陳水扁表示，殊不知阿扁自許全民總統，早就退出正義連線的派系運作，該派系也在時任民進黨主席游錫堃任內通過解散派系的決議後真的解散，「至於總統選舉補助款第一個全部捐出的也是阿扁總統，2000、2004兩次總統大選選舉補助款共3億4000多萬元全部捐給民進黨全權使用，沒任何指定用途」。

陳水扁說，2008年8月26日《自由時報》記者李欣芳曾報導，民進黨清查陳水扁執政8年對黨的所有捐款與募款，除兩次總統大選捐給黨的選票補助款3億4千餘萬元外，民進黨也查出，在過去8年扁協助立委、總統、縣市長選舉募款2億多。他說，「祝賀賴總統蕭副總統520就職，政躬康泰！國運昌隆！兼回顧『賴的起手式，扁的過去式』！」