多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統　外媒也報導台灣

▲禮賓人員們一早就前往府前廣場準備迎接貴賓們。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

準正副總統賴清德、蕭美琴今（20日）上午將正式就職，並出席第16任總統副總統就職典禮。《ETtoday新聞雲》會前直擊，超過百位擔任禮賓人員的大學生們一大早就前往活動現場，準備迎接國內外貴賓及政要，值得一提的是，除了首度以褲裝呈現禮賓服女裝，配色也採用不搶眼、舒適的中性色調，展現昂首闊步」、「運動感」意象，象徵台灣「進步不回頭」精神。

今年文化總會邀請植覺設計設計師呂秉泰為禮賓人員設計服裝，首度以褲裝形式呈現女裝部分，以典禮主題「共織台灣・民主前行」出發，展現「昂首闊步」、「運動感」意象，象徵台灣「進步不回頭」精神。上衣採微高領形式，加入簍空領口與圓弧肩線巧思；褲裝的打摺設計在站立時與裙裝相似，走動具飄逸感，打破褲裝與裙裝的界線。

此外，第16任總統副總統就職典禮也吸引不少國際媒體前來採訪報導，一大早就坐在總統府前南、北側廣場準備進行連線作業。

▼禮賓人員們分發就職典禮禮品袋。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

▼禮賓人員們分發就職典禮禮品袋。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

▼國安與禮賓人員們準備前置作業。（圖／記者屠惠剛攝）



▼國際媒體前往府前廣場準備採訪工作。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

▼台灣媒體記者們在府前廣場自拍。（圖／記者湯興漢攝）

▼觀禮民眾們一大早就抵達府前廣場。（圖／記者李毓康攝）

▼北一女學生上課路上經過典禮會場。（圖／記者湯興漢攝）