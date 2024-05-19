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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德520就職演說3主軸搶先看　訴求人民至上、兩岸和平共榮

▲準總統賴清德出席內閣人事公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲準總統賴清德就職演說3大主軸提前曝光。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德明（20日）將宣誓就職，據掌握，賴清德已擬定就職演說講稿內容，其中分為3大主軸，首先針對三黨不過半的國會局勢，將表達「秉持人民利益至上，國家優先」的願景，其次對於外交藍圖，會延續選舉主軸要讓台灣成為「民主世界的MVP」，最後，對於外界高度矚目的兩岸議題，將釋放善意，展現「不卑不亢」的態度，訴求兩岸一起追求和平共榮。

據了解，就職典禮當天，賴清德將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，在民進黨執政即將進入第三個任期的開始，他將延續1月13日勝選感言的基調，闡述台灣民主歷程在經過人民嚴格檢驗後，他帶將領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行。整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

演說中，賴清德將表達，他與執政團隊將在過去8年執政成績的基礎上，依循總統蔡英文的「四個堅持」，以及他向國人承諾的「四大和平支柱」化為具體行動，帶領台灣向著穩定可信賴的新未來繼續前進。在區域事務及兩岸上，賴清德也將表達不卑不亢、維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮的善意。

主軸一：回應新國會變局　強調人民利益至上＆國家優先

知情官員透露，賴清德就職演說內容主軸，將涵蓋3個架構。首先在第一部分，賴清德將對蔡英文表達感謝，感謝她過去8年帶領執政團隊推動社會進步、防疫有成等成就，未來自己將在此執政基礎上，回應民意期待，以自信、穩健、負責任的態度團結台灣，持續帶領國家在對的道路向前行。

面對三黨不過半的國會局勢，賴清德也將會明確表達，未來推動各項政策及法案，將以人民利益至上，以國家為優先，並進一步期許執政團隊，充分發揮行動創新精神，不負人民所託。

此外，由於訪團與特使貴賓接連表達關心與問候，賴清德也會在演說中，向對4月間花蓮震災表達關懷，提供協助的所有海內外暖心支持表達誠摯感謝，也強調政府將全力以赴持續各項災後的重建復原工作，以安定受災害衝擊的國人。

主軸二：強化民主韌性、結合民主盟友　承諾「當區域和平穩定的貢獻者」

據了解，賴清德將從中華民國台灣的民主歷程，談及民主團結、民主治理、民主和平等行動，對內承諾持續推動18歲公民權等，強化台灣民主韌性。

至於面向世界的態度，賴清德將延續選舉主軸要讓台灣成為「民主世界的MVP」，以價值外交，結交理念相近的盟友，攜手面對現今複雜的地緣政治情勢之下，來自中國的各種軍事外交手段施壓。另對近期中國在國際展開對台灣的法律戰攻擊，引來國際社會高度關注，賴清德將再度強調，台灣會持續成為區域和平穩定的推動者，並與民主世界站在同一陣線，成為世界共同體中不缺席的一員。

主軸三：對陸釋善意展現「不卑不亢」　宣示追求兩岸和平共榮

對於外界高度矚目的兩岸議題，賴清德在演說中，將談及台海和平已是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，更是國際社會高度的共識。就此，賴清德將宣示以持續推動台灣民主和平繁榮的現狀為己任，致力發展「5大信賴產業」AI與半導體產業，並扶植中小企業、促進經濟包容性成長等，承擔責任，積極貢獻世界。他將提到，台灣在全球經濟與地緣穩定都扮演不可或缺的角色。

此外，對於外界關注兩岸交流合作的議題，賴清德也將釋放具體善意，強調「不卑不亢維持現狀」，訴求兩岸一起追求和平共榮。

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