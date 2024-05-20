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伊朗總統直升機傳墜毀　最高領袖：國務不會中斷

▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

▲伊朗總統萊希墜機失蹤。（圖／路透）

文／中央社

搭載伊朗總統萊希的直升機驚傳意外後，伊朗最高領袖哈米尼敦促民眾「無需為國家擔心」。沙烏地、卡達、阿聯、土耳其、伊拉克、亞塞拜然和歐洲聯盟則表達協助搜尋意願。

據報導，搭載極端保守主義派63歲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）的直升機，濃霧之中在西北部山區失蹤。一名伊朗官員告訴路透社，這架直升機翻山越嶺期間墜毀，搜救人員正設法前往事發地點。

法新社報導，伊朗國營電視台播出哈米尼（Ali Khamenei）講話指出：「伊朗人民應該無需擔心，國務不會中斷。希望萬能的真主讓我們親愛的總統和同行人員平安回到國人懷抱。」

歐洲聯盟今天表示，已經起動一項「快速反應圖像服務」，幫助搜尋這架直升機。

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）在X平台上指出：「在伊朗要求援助之下，我們起動歐洲聯盟的哥白尼緊急環境管理衛星圖像服務（Copernicus Emergency Management Service）。」

與此同時，沙烏地阿拉伯、卡達都針對搭載萊希的直升機失蹤一事表達「非常關切」；土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示「非常難過」。沙烏地、卡達、阿拉伯聯合大公國、土耳其同時表示在搜救工作上提供協助的意願。

曾經跟伊朗長期敵對的沙烏地，其外交部在聲明中指出：「我們確認，在這般艱難情況下，本王國與姐妹般的伊朗伊斯蘭共和國同在，並且準備提供伊朗機構需要的任何援助。」

卡達外交部在X平台發布聲明，對直升機失蹤一事表達「深切憂心」，外長並表示願意「就搜尋工作提供各種形式支持」。

阿聯表示，準備好「支持搜救任務」。科威特宣布，「在這般艱難情況下，與伊朗伊斯蘭共和國同在」。

艾爾段在X平台發文指出：「我們密切關注此事，與伊朗當局持續進行聯繫和協調，我們也準備好提供所有必要支持。」他1月曾在安卡拉接待對土耳其進行國是訪問的萊希。

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