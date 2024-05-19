憲兵悶殺女友！才帶媽吃母親節大餐　為分擔家計簽志願役

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憲兵悶殺女友！才帶媽吃母親節大餐　親友吐「他很孝順」為分擔家計簽志願役

憲兵悶殺女友！才帶媽吃母親節大餐　親友吐「他很孝順」為分擔家計簽志願役

▲新北市泰山區18日上午發生凶殺案，19歲許姓憲兵懷疑女友劈腿，竟將她殺害。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

19歲許姓志願役憲兵昨（18日）疑似懷疑同齡劉姓女友劈腿，憤而用枕頭悶殺同為憲兵的劉女。據悉，出身單親並從父的許男，高中畢業後為照顧3個弟妹，與疑似和高中就交往的劉女一起簽下志願役，孝順的他，上週還帶媽媽吃母親節大餐，未料竟在日前做出憾事。

許男與劉女今年年初進入憲兵指揮部服務，兩人負責不同勤務，軍中長官透露，許員和劉員平時工作沒交集表現都正常，也認為許員非常孝順。親友也說，許男在父母離異後雖然跟著爸爸，但過年期間都會找媽媽團聚，上週也才帶母親吃母親節大餐，當兵也是為了分擔家中經濟。

遭殺害的劉女與許男一樣，臉書有許多與家人合照，排行老二的她與姊姊、弟弟感情非常好，劉家也對常到家裡串門子的許男非常熟悉，怎知許男竟成兇手。

警方調查，許男懷疑劉女劈腿並於18日凌晨到女方住處談分手，殺人後假冒女友身分，傳訊要相約出門的劉姊、劉弟「再等等」；劉姓姊弟苦等多時後到死者房間敲門，卻見許男一人走出、死者身亡。許男衝出房間後情緒失控，在廚房持水果刀自殘，最終被劉弟壓制。

據傳許男與劉女在軍中就有激烈爭執，長官因此將兩人調到不同連，但憾事還是發生。詳細案情仍待進一步調查，法官則諭令許男羈押禁見。

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