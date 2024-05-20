口罩令1265天全面解禁！6種時機還要戴口罩　懶人包4大QA

▲6大時機仍建議國人佩戴口罩。（資料照／記者李毓康攝）



記者許力方／台北報導

因應新冠疫情，中央流行疫情指揮中心規定8大類場所需戴口罩，口罩禁令至今歷經1265天，終於宣告解除。疾管署公告，自本月19日起，調整建議佩戴口罩場所，鬆綁醫療院所強制令，改為6大時機建議佩戴口罩，《ETtoday新聞雲》整理懶人包QA一次看。

口罩令因應新冠疫情自自2020年12月1日開始，強制規定8大場所需要戴口罩，醫療院所就是其中之一，之後隨著疫情逐漸解封，多次放寬，各場所已陸續鬆綁，僅剩國內醫療照護院所機構仍持續禁令，是唯一沒有解除的場所。

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Q：口罩令鬆綁範圍？

A：醫療機構、老人福利機構從【強制佩戴口罩】調整為→【建議配戴】。

▲口罩禁令歷經1265天全面解除。（圖／資料照）



Q：建議進入醫療照護機構配戴口罩6大時機？

A：

1. 感染呼吸道傳染病，或出現發燒、呼吸道症狀，有症狀期間及症狀緩解後5日內，應佩戴口罩。

2. 過去一周內曾與呼吸道傳染病患者有密切接觸，應佩戴口罩。

3. 本身為免疫力低下，或具有其他流感、新冠重症高風險者，應佩戴口罩。

4. 探視或照護感染呼吸道傳染病患者，應佩戴口罩。

5. 醫療照護機構評估規範應佩戴口罩時。

6. 防疫政策或主管機關規定應佩戴口罩時。

Q：醫療照護機構戴口罩原因？

A：

1. 醫療照護機構是包含多種微生物的複雜環境，病患多為慢性疾病或免疫力低下的高風險族群，一旦感染呼吸道疾病，容易導致嚴重併發症或死亡。

2. 呼吸道感染者可能症狀不明顯或生病前就有傳染力，戴口罩防止分泌物散播，保護自己保護他人。

Q：無法戴口罩的族群，如何進行防護？

2歲以下嬰幼兒或因身心因素未能戴口罩民眾，咳嗽或打噴嚏時應以衛生紙遮掩口鼻，並執行手部衛生，降低傳播風險。