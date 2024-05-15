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快訊／今年首例日本腦炎死亡！高雄岡山男「頸僵臉麻」發病9天過世

▲▼疾管署5/14記者會，發言人曾淑慧說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現今年首2例日本腦炎個案，都發生在高雄，且其中一例死亡！疾病管制署今（15）日公布，死亡個案是岡山區60多歲男性，因為上腹痛住院治療，但後續出現頸僵硬、臉神經麻痺、吞嚥困難、聽覺障礙等症狀且意識轉變，經通報確診日本腦炎，後續病況仍持續惡化，發病9天後死亡。

疾病管制署公布國內2例日本腦炎確定病例，其中一起死亡個案是高雄市岡山區60多歲男性，5月4日因上腹痛住院治療，5月6日出現發燒症狀，5月9日出現頸僵硬、臉神經麻痺、吞嚥困難、聽覺障礙等症狀且意識轉變，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，5月12日因病況惡化於院內死亡。

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另一案則是高雄市左營區70多歲女性，5月6日出現發燒、喉嚨痛、嘔吐及暈眩等症狀至診所就醫，5月7日再次就醫，於急診時因震顫、語速變慢、意識改變收治住院治療，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，目前持續住院治療中。

▲▼疾管署宣導日本腦炎預防措施。（圖／疾管署提供）

▲疾管署說明日本腦炎的預防措施。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，日本腦炎是蚊媒傳播的疾病，台灣主要病媒蚊為三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

疫調顯示，這兩名個案平日活動地點皆以住家周圍為主，住家附近均有鴿舍、豬舍及水田等高風險場所，且皆查無日本腦炎疫苗接種紀錄，研判於居住地附近感染可能性較高。衛生單位已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾之衛教宣導，並請醫療院所加強通報。

疾管署監測資料顯示，國內今(2024)年截至5月14日，累計2例確定病例，國內每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2020至2023年全國同期確定病例數分別為0、2、0及2例，以40歲以上成人較多，不過各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

曾淑慧指出，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

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