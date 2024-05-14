A肝疫苗供貨有空窗！12萬名幼兒受影響　台大醫揭「延後接種」效果

▲疾管署說明A肝疫苗不符驗收規格一事。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內幼兒常規A肝疫苗因為殘膠問題，有17萬劑疫苗驗收未通過，近期恐怕出現空窗期。疾病管制署今（14）日表示，目前評估約9月可以恢復穩定供貨，這段期間可能受影響幼兒約12萬人。台大兒童醫院小兒感染科醫師李秉穎則指出，幼兒A肝疫苗需接種兩劑，目前評估有可能延遲3~4個月，過去國際研究資料顯示，延長接種間隔對於疫苗效果、安全性都沒有特別影響，請家長不用擔心。

疾管署副署長曾淑慧坦言，這些幼兒常規A肝疫苗通過食品藥物管理署檢驗封緘，疾管署於3月底接獲醫療院所反映於疫苗針筒外、橡皮封蓋、外盒有殘膠，隨即要求院所、衛生局所去檢視相關A肝疫苗，若同樣有殘膠就進行封存，初步瞭解沒有民眾使用到，目前共計有17萬劑疫苗驗收未通過，正要求廠商儘速安排換貨。

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▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP) 李秉穎召集人說明A肝疫苗不符驗收規格一事。（圖／記者洪巧藍攝）

李秉穎表示，經原廠確認為外包裝過程發生沾黏，導致外觀有殘餘黏膠，而針筒內藥品則有針筒蓋充分保護，藥品並未受到殘膠汙染，針劑完整性及無菌性亦均未受影響。

根據疾管署規定，國內常規幼兒A肝疫苗接種期程為滿12-15個月接種第1劑，間隔至少6個月接種第2劑。不過等待換貨期間，可能會有一段時間無法即時供應A肝疫苗，曾淑慧指出，目前疫苗庫存約剩下4萬劑，期間影響幼兒約12萬人。

李秉穎分析，因為缺貨的關係，這些幼兒的疫苗可能會延遲3~4個月才能接種，因為過去也有民眾未按照規定打疫苗，有相關研究，A肝疫苗接種完第一劑，免疫記憶可以維持到3年，這段期間接種第二劑效果一致，安全性也不受影響。疾管署提醒，現階段未能如期接種者，請於疫苗恢復穩定供貨後再行攜帶幼兒前往接種。

李秉穎也提到，要避免幼兒感染A肝，除了接種疫苗之外，也要注意平常的食物與飲水衛生，最好使用自來水，而非山泉水水源。

▲▼疾管署說明A肝疫苗不符驗收規格一事。（圖／疾管署提供）