「我穿的是防彈背心不是板甲」！　沈伯洋嗆：王鴻薇造謠不用錢

▲立法院朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興/台北報導

立法院17日爆發藍綠衝突，民進黨立委沈伯洋從主席台被推落，緊急送醫，國民黨立委王鴻薇今（19日）爆料，沈伯洋衣服底下穿著疑似「板甲」的護具才敢衝，完全就是預謀傷人。對此，民進黨立委沈伯洋澄清，那不是「板甲」，而是「防彈背心」，背心是能壓傷什麼人？他更酸，王鴻薇造謠都不用錢，過去補助款爭議，什麼時候才願意還，他就什麼時候才能睡。

針對王鴻薇指控「穿板甲」，沈伯洋指出三點錯誤，第一，什麼「板甲」？那是「防彈背心」，他長期都有在穿防彈背心，國民黨立委葛如鈞當天還有問他。他提到，要不是有背心固定脊椎，早就被國民黨殺了，背心是能壓什麼？按照王鴻薇的說法，徐巧芯當天的行為又要怎麼說？

▲國民黨立委王鴻薇貼出照片指沈伯洋穿護甲 。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

第二，沈伯洋批評，王鴻薇於指控文中，將他的名字寫錯寫成「沈柏洋」。第三，黑熊部隊是台灣民政府的民兵，他是「黑熊學院」，負責教導急救跟戰爭相關的常識，請分清楚。

最後，沈伯洋批評，穿一個背心，結果王鴻薇以為是穿「板甲」，還是她其實是在講中國用語的板甲？王鴻薇造謠都不用錢，過去選舉補助款爭議，什麼時候才要還回來？他就什麼時候才能睡。