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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德聲援6受傷綠委　籲各政黨「回歸民主理性溝通方式」

▲▼民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前立法院委員會為選罷法修法一事爆發肢體衝突，據發言人韓瑩會後轉述，身兼民進黨主席的總統賴清德在中常會中表示，要對六位受傷立委林楚茵、賴惠員、王美惠、吳沛憶、黃捷、郭昱晴表達關心與慰問，而立法院發生衝突事件，是全體國人所不樂見。要呼籲各政黨，回歸民主理性的溝通方式，來回應國人共同的期待。

賴清德指出，這段時間，立法院黨團非常辛苦，未來也會有許多挑戰，但是民進黨的目標從未改變。不論是行政或立法，都要為促進整體國家發展來努力。這不僅僅是立法院黨團的任務，民進黨全體黨公職都應該團結起來、共同打拚。

賴清德表示，這個月底，7月26號，第33屆的奧林匹克運動會，將在法國巴黎登場。他昨天也到國訓中心，授旗給巴黎奧運代表團，為我國的國家代表隊加油打氣。這屆奧運共有60名選手參賽，所有後勤都已經準備好，包含場地、安全都有完整規劃，甚至有台灣的農產品直送法國，也安排選手乘坐商務艙，展現政府對國手的最大支持。

賴清德提到，相較於上屆東京奧運，本屆代表團的運動科學專業人員，從25人增加到58人，同時還攜帶「高壓氧艙」到巴黎；從物理治療到心理諮商、從情蒐到體能訓練，就是為了讓選手們無後顧之憂，可以為國爭光、為自己、為競技榮耀，爭取最好的成績，也希望全體國人都能給選手加油，作為選手最大的後盾，也祝福選手，一路平安、一帆風順、旗開得勝、馬到成功。

會中通過向第二十一屆第一次全代會推薦第二十一屆仲裁委員名單如下：廖福特、張政雄、陳櫻琴、郭麗珍、洪偉勝、黃帝穎、翁國彥、劉士豪、連元龍、陳英鈐、薛欽峰。

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