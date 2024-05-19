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交往1年飛越南提親　「被討100萬贊助蓋新房」聘金59萬！台男嚇逃

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲交往1年後，原PO飛到越南。（示意圖／資料照

記者施怡妏／綜合報導

台灣男性娶外配的情況越來越普遍，有網友分享娶越南新娘的故事，透過親戚介紹，認識一年後飛去越南找對方，發現跟想像中的完全不一樣，對方開口閉口都是錢，不僅要他拿100萬元幫忙蓋新房，還討黃金、聘金59萬，嚇得他趕快跑回台灣，最後決定放棄找外配，跟台灣女生交往。

原PO在PTT發文，本來以為透過親戚介紹，應該會比較安全。然而，認識一年後，他飛到越南看女生，才發現事情並非他所想的那麼簡單，對方開口閉口都是錢，「蓋房的錢、一個月寄多少、聘金、黃金等等」甚至還獅子大開口，黃金要40萬。

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他嚇得跑回台灣，認識一年以為是在談感情，結果發現只有自己在認真，「但我相信只有部分越南人是這樣，也有聽過嫁來台灣好的越南人，不以偏概全」。他感嘆，這就像抽籤一樣，對方可以演戲演到結婚，「最後才會知道是不是抽到大獎」，因此決定放棄找外配，跟台灣女生交往就好，「雖然不是正妹，只是一般人，但真的沒有利益取向那麼嚴重」。

貼文曝光，掀起網友討論，「說到演，有的台女也很會演，真的看運氣」、「我跟前女友（台灣人）要結婚前，她媽媽聘金跟我要200萬、12兩黃金，瞬間對這場婚姻就冷掉了，分手收場」、「還好吧，台灣女要求的市區新房就1500萬起跳了」、「以為談感情變談生意」、「如果聘金只有黃金40萬，還可以接受，如果還要負責修房子的錢，就真的太多了」。

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