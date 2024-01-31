婚後挖出「老公隱藏債務」　她震驚：該拿存款分擔？網吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻最近震驚發現，老公有7位數的隱藏債務，在一番追問後，對方才坦承是卡債加投資失利，這讓她氣憤又無奈，認為夫妻間應該坦承，同時也在猶豫是否該拿存款出來，幫另一半渡過難關。

女網友在Dcard發文提到，「婚前老公就有欠一些債，但金額都不大，最後也都有還完，原本以為沒事了，誰知道這幾天發現他有隱藏債務，大概50萬跑不掉，一問之下他才坦承，是一些卡債+投資失利。」

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原PO直言，現在氣得不想和對方說話，一來是氣他的花錢習慣，二來是氣對方沒跟她坦承或事先討論這些金錢問題，「有夠頭痛，我真的就是太信任他了，我甚至懷疑，婚前的帳單也沒還完。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

不過她話鋒一轉，表示「但畢竟都走在一起了，想問大家我應該把自己的存款拿出來分擔一點，再叫他之後還我嗎？還是建議什麼其他的方法嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「50萬就讓他自己還吧！不要讓他動到妳的錢比較好」、「讓他自己清償啊，妳幫了他這次，有一就會有二」、「現在隱藏50萬，下次隱藏的就不止了」、「千萬不要幫！妳跟我朋友情況一模一樣，她現在成功離婚了，離婚搞超久，是娘家幫她花錢請律師的，好險他們也沒生小孩」、「先不要有小孩，也不要拿出自己的錢，給他自己還...不要心軟」。