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大一女兒養男友！每月噴2萬「保險套都她買」　母親氣哭

▲▼情侶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親日前錯愕表示，大一女兒與延畢的學長交往，結果兩人的所有開銷都由她支付，對方甚至伸手借錢，氣得她逼女兒分手，沒想到女兒執迷不悟，直接帶行李返回宿舍，讓她十分擔憂，苦惱求問「我該怎麼辦？」

這名母親在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」提到，女兒前天半夜用手機聊天被她撞見，問是不是在談戀愛，卻支支吾吾答不出來，更當場刪除所有聊天紀錄，眼看自己問不出個所以然，於是換先生出馬，「一問之下不得了，她跟這個學長才認識三天就上床，保險套還是她付錢買的，而且這個學長被當得亂七八糟，大五了還在繼續延畢，沒錢就交女友賺三餐。」

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後來，原PO拿女兒存簿去刷，發現短短1個月竟有2萬多的開銷，「她之前1個月頂多花8千左右，逼問之下她才說，學長從認識她的第一天，就要求她付三餐費用，還會要求去吃那種吃到飽餐廳，然後甜言蜜語說以後結婚他會養家。

聞言，她氣到邊哭邊抓狂，「都19歲了連看人都看不清，這種男生只是要找女人上床、要錢，妳也要？」沒想到，女兒聽完默默回了一句，「我們家不也是妳在付錢嗎？」

▲▼ATM,領錢,提款,插卡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

這句話讓她瞬間無言，不禁感嘆「我們家裡的開銷是AA制，美其名是AA，事實上都是我付錢居多，像是買孩子衣服、補習補鋼琴、家用三餐等，全都由她扛，無形當中讓孩子認為，女人付錢養男人是理所當然的。」

最後，原PO無奈直言，「到現在已經第三天了，我沒有一天睡得著，不知道要怎樣開導女兒，也不知道要如何糾正她偏差的行為，我要她分手，她不願意，今天早上直接帶著行李回宿舍，我撂狠話要鎖她的生活費，她好像也沒在怕，我該怎麼辦？」

對此，網友們紛紛回應，「生活費都不要給！讓她自己半工半讀，讓她知道賺錢的辛苦」、「讓她自己去賺錢養男友，妳斷生活費後，男的可能就跑了」、「先把妳那軟飯硬吃的老公離了，以身作則給女兒看」、「那就先斷零用錢吧，每個月只給剛好，女生剛談戀愛總是被沖昏頭，痛過一次應該就會清醒點」、「妳應該先處理妳老公吧！她看了19年，當然會覺得一切都是正常的」。

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