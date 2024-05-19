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國中會考第二天！考「自然、英文、英聽」　最後提醒看這裡

▲▼國中教育會考今天登場，新北考區到考率為98.39%。（圖／新北教育局提供）

▲國中教育會考今天進入第二天，提醒考生要將手機完全關機。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

19.2萬名考生報考的國中教育會考，今（19日）進入第二天，今天考自然、英文與英聽。教育部提醒考生，昨天違規以「提前翻開試題本等」共88件最多，提醒考生注意。另近期餘震不斷，提醒考生勿攜帶手機入場或放置於臨時置物區並確實關機，若考試時發生地震，手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。

國中教育會考共19萬2127人報考。根據教育部統計，第一天缺考率在1.15%（數學科）到1.32%（寫作測驗）之間，缺考人數則以數學科2216人最少，寫作測驗2532人最多。

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另國中會考首日共有237件違規，其中以「提前翻開試題本等」違規共88件最多，佔全部違規37％，其次為「考試期間手機或電子錶發出聲響」等狀況為48件，佔全部違規20％。

全國試務會指出，考生必須攜帶准考證準時入場，並對號入座。也請考生及考生家長於考試前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年試場常見違規樣態包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本、隨身攜帶非應試用品發出聲響等，考生務必留意。

全國試務會提醒，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。故意損壞試題本，或於答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊、作標記、顯示自己身分者，無論是五科或是寫作測驗，均不予計列等級或級分。

若考生在考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，全國試務會表示，經監試委員制止一次後停止者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

全國試務會指出，若在考試期間，將手機等非應試用品隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分；若是放置於試場前後方但發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規1點，寫作測驗扣一級分。以上均屬歷年違規事項大宗，請考生特別注意。

全國試務會表示，本次考試完畢後，各科試題本及參考答案將在今天下午2時以後，公布在國中教育會考網站

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