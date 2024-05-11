打造地方創生成功鄉鎮　嘉義義竹農產品前進永康市集

▲▼ 嘉義縣義竹鄉優質農漁特產前進臺南 好優好鮮好好買 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

義竹養殖在地共好計畫「義起創生」11 日於臺南市永康區東橋里小橋公園熱鬧登場，現場除了在地小農市集、消費滿額活動、精彩舞台節目，還有小朋友最喜歡的 YOYO 家族帶動跳。

本次活動為「嘉義縣義竹鄉地方創生計畫」中其一子計畫，希望藉由地方創生的方式，為在地打造全新樣貌，也可以透過新的產業發展，吸引青年返鄉，讓整個義竹鄉一起創造出新的生命力，期望將義竹鄉打造成嘉義縣首個地方創生成功的鄉鎮，這也是「義起創生」名稱由來。

▲嘉義縣義竹鄉黃政傑鄉長(左一)及農業處漁業科張建成科長推廣銷售 。（圖／記者翁伊森翻攝）

義竹鄉長黃政傑表示，義竹有許多優質的農特產品，每年都會辦理相關的推廣活動，像是剛結束的桑椹節和鴿笭季。這是第一次將我們的產品帶到臺南，希望能讓更多人認識義竹，年底也會舉辦義竹鱻樂節跟玉米田裡的鱸魚故事活動，歡迎大家一起來共襄盛舉！

▲民眾詢問銷售 。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場除了市集活動，消費集點還能獲得「義起創生」限定 Q 版白蝦鑰匙圈及鱸魚抱枕，黃政傑鄉長也驚喜發放有滿滿果肉的桑椹冰，加上免費泡泡體驗及互動親子秀，有吃有玩有秀看，讓現場民眾直呼：「太過癮！」。更多活動詳情，請至「義起創生 1.0」FB 粉絲專頁瀏覽