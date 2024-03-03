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搶國際採購大單！花蓮參加東京食品展　全縣農特產品全亮相

▲▼在東京錦系町丸井百貨辦理優質農特產品快閃活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲在東京錦系町丸井百貨辦理優質農特產品快閃活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣花蓮縣優質農特產品，花蓮縣長徐榛蔚帶領花蓮各級農會總幹事與農友參加全球前三大食品展2024東京食品展，共同行銷花蓮優質農產，向國際農產採購者招手；3日造訪東京錦系町丸井百貨辦理花蓮優質農特產品快閃活動，同時東京都墨田區長山本亨、丸井百貨店長城所宏政也到場，以行動共同支持花蓮農產走進日本。

▲▼在東京錦系町丸井百貨辦理優質農特產品快閃活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「我們送來花蓮的幸福和健康給大家！」徐榛蔚表示，花蓮縣擁有天然的山珍海味，此行也推廣在地多項知名農特產品給日本的好朋友們，包括赤科山及六十石山上栽種的有機金針、透過純淨海鹽釀造而成的醬油，以及來自富源金鑽鳳梨所製成的鳳梨酥，透過在繁華的東京墨田區的快閃活動，與日本民眾現場互動活動，讓日本消費者認識來自花蓮的美食，提升產品推廣的效果，更強化兩地之間的商業合作與文化交流。

▲▼在東京錦系町丸井百貨辦理優質農特產品快閃活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚提到，台灣最大的縣市花蓮，有著世界級的太魯閣峽谷美景，坐擁大山大海的地理優勢中，造就了花蓮擁有豐富的海洋資源、農業、觀光環境以及生物多樣性，花蓮縣政府致力打造花蓮成為一座永續城市。近年來花蓮產業在花蓮縣政府的推動下走向國際化發展，同時也把花蓮純淨自然的農特產品帶向國際。

徐榛蔚也歡迎大家3月5日踴躍前往東京食品展，花蓮縣攤位除了展售13鄉鎮市農特產品之外，也可以看見台灣的軟實力、硬底子、真功夫，更歡迎大家來到台灣走進花蓮，親身體驗花蓮的美好。

▲▼在東京錦系町丸井百貨辦理優質農特產品快閃活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲東京都墨田區長山本亨（左一）與丸井百貨店長城所宏政（右一）到場支持。

東京都墨田區長山本亨表示，稍早前我們參觀丸井百貨店內，看到了各式各樣花蓮縣的農特產品感到很有趣。另外，雖然身處日本，他也對於來自大同部落原住民的樂器、傳唱演出感受到美妙的氛圍。事實上，墨田區和台灣的關係非常密切，在我就任區長幾年後，曾到台灣一次，聆聽徐縣長生動介紹花蓮的觀光資源，更加深再訪的期待，盼未來能就觀光、體育、文化、教育等進一步交流。

▲▼在東京錦系町丸井百貨辦理優質農特產品快閃活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲在日台灣原住民連合會成員背著情人袋到場加油打氣。

花蓮縣政府指出，本次快閃活動作為花蓮縣政府輔導10支在地優質農特產品上架Makuake平台的推助活動，透過在人潮眾多的地鐵共構百貨進行，結合館內推廣專區及館外宣傳曝光，搭配花蓮文化傳統印象表演活動，不僅成功將各家農友的產品在日本做推廣，與日本民眾現場互動活動，同時也讓日本消費者更貼近花蓮印象與文化色彩，這不僅是一種商業交流，更是文化和價值觀的交融，讓花蓮縣政府致力打造的花蓮永續理念深植於日本消費者心中。

同時丸井百貨首度辦理台灣市集活動，即與花蓮合作，看中花蓮的優質環境與文化底蘊，透過邀請花蓮秀林鄉大同部落太魯閣族人以感恩祈福祝禱歌曲揭開活動序幕，象徵族人生活意象的農耕舞蹈表演，讓日本民眾更能貼近位於花蓮絕美風景區太魯閣國家公園境內神秘且強韌的太魯閣族文化。

▲▼在東京錦系町丸井百貨辦理優質農特產品快閃活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，歡迎大家踴躍前往東京食品展，見識台灣的軟實力、硬底子、真功夫。

會中，徐榛蔚致贈來自花蓮台灣玉所製成的「玉見台灣」石版畫予山本亨區長，以表示雙邊友好之誼，並親自與丸井百貨店長城所宏政合力使用花蓮在地醬油烹煮美味肉燥麵，香醇的好味道令現場眾人食慾大開。

徐榛蔚此行為花蓮農產站台受日本民眾歡迎，在日台灣原住民連合會成員紛紛背著情人袋到場幫縣長加油打氣。此外，市集活動邀請包括花蓮的一品醇油飯、高氏仙之屋的蘿蔔糕、砂卡礑自然農莊的馬告燒肉，分別代表著台灣傳統的滋味，以及台灣原住民獨特的風味。

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