北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易　手環當小費再變現

記者張君豪／台北報導



北市中山分局日前接獲情資，轄內民生東路上某大樓地下室疑有經營俗稱「泰國店」的情色酒吧，立即組成專案小組展開調查、蒐證，於5月18日持搜索票執行查緝，當場查獲蔣姓負責人及黃姓等員工共5名、酒客17名及泰國籍女子24名，全案共計查獲46人，並當場查扣不法所得及相關證物。

▲中山警瓦解轄區一店泰籍女子駐店陪聊的色情陪酒酒吧。（圖說下同／記者張君豪翻攝）







中山分局接獲情資後組成專案小組，經多日探查蒐證，該間泰國店「情色酒吧」是利用假借短期觀光簽證名義，找來多名泰國籍女子，主打陪侍客人喝酒及外場進行性交易等營利行為，特別的是酒客先以手環當作給小姐的小費，事後再換成現金。專案小組掌握相關事證後向台北地方法院聲請搜索票獲准，





警方5月18日凌晨持搜索票會同移民署台北專勤隊共同前往查緝，查扣營業所得41萬餘元、記帳單1份、每日帳單及開桌單各1份、無線電5支、門禁卡管制遙控器2個、手提電腦1台、手機5支，並在員工身上查獲第二及毒品大麻菸彈1顆（毛重50.1公克）、毒品K他命香菸1支（毛重0.6公克）等證物。

警方除依社會秩序維護法裁罰該24名泰國籍女子外，並移送移民署台北專勤隊依相關規定辦理遣返等事宜；對蔣姓負責人、員工等5人依觸犯《刑法》妨害風化、就業服務法、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。







中山警方強調，色情業者為了不法營利，經常以各種不同模式經營，並設置嚴密監控系統，以規避查緝，惟為端正風俗，淨化治安，警方絕會持續嚴厲取締，呼籲不法業者勿心存僥倖，以身試法。

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