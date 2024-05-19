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IG互嗆起賭爛！三重8+9揪團砸賓士　「2刀流」邊開槍邊拿球棒敲

▲▼ 三重8+9 。（圖／記者陳以昇攝）

▲7人在三重街頭砸賓士車。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市三重區昨（18日）晚上10時許，有一群人拿手槍、球棒、開山刀、西瓜刀等，對路旁的賓士狂砸，警方獲報後將涉案6名嫌犯帶回，稱是因為在IG貼文互嗆致生嫌隙，訊後依妨害秩序、毀損、槍砲彈藥刀械管制條例等罪將涉嫌人移請新北地檢署偵辦。

警方指出，22時37分許新北市三重自由街，獲報有疑似砸車及車輛毀損情形，到場發現一輛停放路邊白色自小車前擋風玻璃及後照鏡遭毀損，車身及引擎蓋有凹陷毀損，後視鏡下方發現疑似彈孔凹痕，現場無人員受傷。

▲▼ 三重8+9 。（圖／記者陳以昇攝）

▲除了球棒手槍還有開山刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

經調閱監視器，7名涉案犯嫌共分乘1輛自小客車及2輛機車到場，其中4人手持球棒、西瓜刀等物品毀損自小客車後逃逸，目前已將涉案6名犯嫌32歲蘇男、30歲許男、32歲林男、26歲潘男、24歲胡男、32歲洪男查緝到案，初步了解蘇嫌與被砸姚姓賓士車使用人，因日前雙方在網路社群IG貼文互嗆，致生嫌隙，昨晚糾集相關人等前往案發地毀損車輛。

▲▼ 三重8+9 。（圖／記者陳以昇攝）

▲被砸的賓士車輛。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

影片中，許男於持球棒毀損車輛時，左手疑似持槍擊發1發，經專案小組全力追緝，19日7時20分查獲許男到案，並起獲改造手槍1把，子彈1顆，殺傷力送請鑑驗中。目前尚有1人未到案，全案訊後將依妨害秩序、毀損、槍砲彈藥刀械管制條例等罪將涉嫌人移請新北地檢署偵辦。

▲▼ 三重8+9 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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