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社會 社會焦點 保障人權

快訊／爆竹放塑膠罐炸人行道！台中2高中生幹的：周六晚上無聊

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區柳陽東街、興安路昨晚22時許突然傳出爆炸聲，附近民眾聽見聲音嚇一大跳，起初以為是有輸電線路爆炸所致，結果警方火速查出是一輛出租車經過附近時，疑似投擲爆竹類製品，該車上2名未成年少年12小時內被警方查緝到案，將以公危罪嫌移送少年法庭。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中2名少年昨晚無照駕車，外出隨意丟擲爆竹，今早被逮。（圖／記者許權毅翻攝）

第五警分局指出，昨（18）晚22時59分獲報，北屯區柳陽東街、興安路口疑似有輸電線路災害，經查現場未有類似情形，但鑑識小組發現，人行道上有一處不明物品，且有燃爆痕跡，初步判定並未有開關、引信或是鋼釘等物，應為煙火爆竹類製品。

經警方過濾可疑人車，鎖定一輛R開頭租賃車，在事發前有經過該路口，不久就發生爆炸，該名車上2名未成年已經被警方鎖定逮捕，陸續到案，全案將目前朝公共危險罪嫌偵辦，由於犯案2人均未成年，將移送少年法庭。

初步了解，2人均是高中生，分別為16歲跟17歲，其中一人家屬日前不明原因租賃一輛轎車，結果被高中生拿去無照駕駛，2人把爆竹放在花生糖塑膠罐內，隨機挑選該路口丟擲，並無要恐嚇特定對象或是叫囂，初步供稱「星期六晚上無聊」，詳細動機仍待釐清。

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