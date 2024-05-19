金門「迎城隍」遶境盛大展開！醒獅高樁神技超吸睛　人潮擠爆

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

一年一度的金門「迎城隍」遶境，金門天震堂除了籌組「城隍慶賀團」提前為城隍爺出巡暖身逗熱鬧，昨（19）日晚間更特別邀請台灣培德體育會在北鎮廟進行「金門南獅高樁表演」，表演者在數公尺高的高樁上表演神技，吸引大量民眾拿著手機拍個不停，小朋友更是看得驚呆，重溫了過去獅王爭霸賽中，南獅表演的震撼。

▲金門「迎城隍」遶境，特別請來台灣培德體育會共襄盛舉。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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金門天震堂、金門國際青商、鶯歌青商邀請台灣培德體育會來金門交流，正巧碰上一年一度的宗教盛事「迎城隍」，於昨日晚間7時30分，在北鎮廟進行一場醒獅高樁表演，民眾超級捧場，現場人山人海，為了一睹醒獅團的精湛技巧。

金門天震堂表示，「獅王爭霸賽」已經約6年多的時間停辦了，過去每支隊伍如空中飛人般的神技還讓人記憶猶新，此次台灣培德體育會也曾經受邀參賽，他們常年的練習，許多高難度的高樁動作都難不倒他們。

昨日的演出也讓現場民眾的驚呼聲不斷，更有許多鄉親讚嘆表演者的好臂力、超強的腰力，直呼平日的苦功一定沒有少。

金門天震堂表示，多年前曾經在金舉辦的「獅王爭霸賽」，邀請全球知名獅隊共襄盛舉，表演者在數公尺高的高樁上來去自如，高難度且靈活的動作，賦予舞獅生命力，讓金門鄉親趨之若鶩。

台灣培德體育會致力推廣舞獅、戰鼓運動，藉以增加青少年對品德和體育方面的應有觀念，並極力提倡傳統、正統培訓，使青少年對醒獅及戰鼓有一個正確的認識。此次來金交流，將特別展現他們超群的高樁舞獅技巧，要讓鄉親們耳目一新，歡迎到場欣賞。